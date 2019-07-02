Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
要聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
明報60周年
偵查報道
圖片看世界
要聞
2019年7月2日星期二
示威者佔立會 警催淚彈清場
3人堅守立會 示威者折返抬走 警凌晨多路推進驅散
塗黑區徽毁歷屆主席照 保護圖書館文獻
「不施壓 政府當你無到」 示威者投票衝立會 學者：入到又點？
被撒不明液、有毒粉末 15警送院
日夜連場衝突 最少43傷
監警會觀察遊行 憂安全棄去政總
國旗被換黑旗
民陣稱55萬人遊行 七一新高 未回應有否後續行動 警：高峰19萬
示威者衝擊立會 民陣泛民斥林鄭「將年輕人推到絕望」 行會建制譴責暴力
七一升旗室內觀禮 酒會致辭稱吸教訓 林鄭提5法聽民意 泛民批言行不一
黃碧雲酒會叫林鄭下台被逐
曾偉雄稱沒必要獨立委會查衝突
譚惠珠：撤暴動定性毁法律 要求特赦荒謬
人眼加AI點算 七一遊行錄26.5萬人 約民陣數字一半 多警方數字四成
急設駱克道點算位 AI計少半小時
維園慶回歸嘉年華冷清 3時逾半收攤
4煞闖民間電台破壞 毁遊行道具
明報民調：76%遊行者續撐不合作運動 遊行者與慶回歸者 同評特首修補撕裂不及格
遊行者看法：林太識趣應下台
慶回歸者看法：衝擊不講道理
遊行家長反對暴力 理解激進者憤怒
知再遊行作用微 「還是要發聲」
下一篇
上一篇
國旗被換黑旗
prev
next
【明報專訊】昨日凌晨，立法會廣場外旗杆上懸掛的國旗被人換上黑旗，特區區旗則被下半旗。至昨傍晚7時（圖），旗杆仍維持這狀態。
（反修例風暴）
上 / 下一篇新聞
示威者佔立會 警催淚彈清場
3人堅守立會 示威者折返抬走 警凌晨多路推進驅散
塗黑區徽毁歷屆主席照 保護圖書館文獻
「不施壓 政府當你無到」 示威者投票衝立會 學者：入到又點？
被撒不明液、有毒粉末 15警送院
日夜連場衝突 最少43傷
監警會觀察遊行 憂安全棄去政總
國旗被換黑旗
民陣稱55萬人遊行 七一新高 未回應有否後續行動 警：高峰19萬
示威者衝擊立會 民陣泛民斥林鄭「將年輕人推到絕望」 行會建制譴責暴力
七一升旗室內觀禮 酒會致辭稱吸教訓 林鄭提5法聽民意 泛民批言行不一
黃碧雲酒會叫林鄭下台被逐
曾偉雄稱沒必要獨立委會查衝突
譚惠珠：撤暴動定性毁法律 要求特赦荒謬
人眼加AI點算 七一遊行錄26.5萬人 約民陣數字一半 多警方數字四成
急設駱克道點算位 AI計少半小時
維園慶回歸嘉年華冷清 3時逾半收攤
4煞闖民間電台破壞 毁遊行道具
明報民調：76%遊行者續撐不合作運動 遊行者與慶回歸者 同評特首修補撕裂不及格
遊行者看法：林太識趣應下台
慶回歸者看法：衝擊不講道理
遊行家長反對暴力 理解激進者憤怒
知再遊行作用微 「還是要發聲」
示威者佔立會 警催淚彈清場
3人堅守立會 示威者折返抬走 警凌晨多路推進驅散
塗黑區徽毁歷屆主席照 保護圖書館文獻
「不施壓 政府當你無到」 示威者投票衝立會 學者：入到又點？
被撒不明液、有毒粉末 15警送院
日夜連場衝突 最少43傷
監警會觀察遊行 憂安全棄去政總
民陣稱55萬人遊行 七一新高 未回應有否後續行動 警：高峰19萬
示威者衝擊立會 民陣泛民斥林鄭「將年輕人推到絕望」 行會建制譴責暴力
七一升旗室內觀禮 酒會致辭稱吸教訓 林鄭提5法聽民意 泛民批言行不一
黃碧雲酒會叫林鄭下台被逐
曾偉雄稱沒必要獨立委會查衝突
譚惠珠：撤暴動定性毁法律 要求特赦荒謬
人眼加AI點算 七一遊行錄26.5萬人 約民陣數字一半 多警方數字四成
急設駱克道點算位 AI計少半小時
維園慶回歸嘉年華冷清 3時逾半收攤
4煞闖民間電台破壞 毁遊行道具
明報民調：76%遊行者續撐不合作運動 遊行者與慶回歸者 同評特首修補撕裂不及格
遊行者看法：林太識趣應下台
慶回歸者看法：衝擊不講道理
遊行家長反對暴力 理解激進者憤怒
知再遊行作用微 「還是要發聲」
prev
next