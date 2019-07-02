監警會觀察遊行 憂安全棄去政總

昨午4時許，梁定邦與一眾委員前往警察總部，與警方商討事宜，警務處監管處長劉賜蕙亦在場。梁定邦進入警總前說，立法會有人衝擊，較擔心遊行隊伍經過立法會時的情况；他說監警會將觀察至遊行活動完畢。

讚警安排周詳

遊行者有秩序

梁說，觀察員有三大據點，包括過往遊行「樽頸位」中央圖書館、崇光百貨及灣仔修頓球場外。他說警方昨日很快開放軒尼詩道東行線，形容警方做得好及安排周詳，遊行隊伍亦有秩序。

監警會一行人昨午4時25分進入警察總部。據悉，監警會委員下午6時已離開警察總部，但並非由正門離開，當時正門被警方圍封，示威者在封鎖線外聚集。據悉，昨晚近8時，監警會委員本打算到政府總部一帶觀察，但經評估後認為安全風險很高，故決定終止觀察工作，當時立法會紅色警示生效，民陣未宣布遊行結束。

發稿遺憾暴力衝擊

監警會昨晚8時許發新聞稿，梁定邦表示會方非常欣賞遊行人士以和平、理性、互諒的方式表達訴求。不過他指出，監警會了解到立法會附近區域發生了不理性的暴力衝擊，令人遺憾。他希望各界保持克制、理性，並稱明白香港社會絕對不會容忍暴力行為。

（反修例風暴）