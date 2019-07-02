日夜連場衝突 最少43傷

七一示威衝突第一波在凌晨4時揭開序幕，約千名在立法會留守的示威者，在添馬公園對開一段龍和道，搬鐵馬及撬欄杆堆起作路障。至凌晨5時，示威者逐步將防線推進至龍和道至龍景街交界近會展附近，警方三度警告示威者已進入警方行動封鎖區，其間數十名防暴警察在龍和道持長盾牌推進，示威者一度後退，並在數百米外與警對峙。

棍打噴椒 阻向升旗禮推進

昨晨7時，警方在分域碼頭街及夏愨道多方包抄示威者，半小時後，近會展一帶的警察在龍匯道築起防線，其間示威者向警方投擲冒煙的物體，警方展示紅旗，並用警棍擊打及施放胡椒噴霧，驅散示威者到中信大廈外，其間有示威者受傷。同時，夏愨道上的示威者不斷向灣仔方向推進，警方「特別戰術小隊」（速龍小隊）及警察在場戒備，並將示威者推回金鐘站方向，雙方至早上近9時仍僵持。

約10時半，警方散去，示威者再次推進至龍合街，其間曾有操普通話男子被制服在地。有示威者稱，該男子在現場拍攝影片，亦有示威者指該男子曾打人，最終立法會議員張超雄為男子叫救護車，將他送院治理。

昨連場衝擊事件中，警方及示威者均有多人受傷，政府新聞處表示，截至昨晚7時，港島共有33男10女因人群聚集活動而送院，當中1男1女留醫，情况穩定，其餘多已出院。

（反修例風暴）