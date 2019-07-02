被撒不明液、有毒粉末 15警送院

【明報專訊】示威者昨清晨起開始在龍和道和夏愨道一帶聚集，警方指出，昨早有示威者向警務人員投擲「懷疑含有不知名液體的物件」，共有13名警員入院治理，全部已出院。另外，警方昨午原稱示威者撒懷疑石灰粉，至昨晚消防處發稿稱，在立法會發現的白色粉末證實為第四類危險品苯二胺。
公共關係科高級警司江永祥稱，昨早約9時30分有示威者向在場警員投擲裝有含不明液體的物件，有警員呼吸困難及皮膚紅腫，共13名警員送院，全部有皮膚紅腫等輕傷，昨午已出院，相關液體為何物，仍待調查。
香港警察facebook昨午發文稱有衝擊立法會的示威者向警方撒懷疑石灰粉，展示一張警察半邊背部泛紅的照片，稱是被懷疑石灰粉所傷。
苯二胺可致皮膚、呼吸道嚴重燒傷
昨晚消防處發稿稱，昨午3時多接報立法會綜合大樓入口發生氣體襲擊，有警員吸入煙霧不適，消防處派出5部消防車及3部救護車到場處理，並將兩名警員送往瑪麗醫院治理。消防處曾派出危害物質專隊到場，證實有關粉末為第四類危險品苯二胺。處方稱苯二胺為有毒物質，長時間接觸可引起眼睛痕癢、皮膚紅腫及呼吸困難；若大量吸入，可引致皮膚及呼吸道嚴重燒傷。
江永祥稱，示威者以雜物堵路、暴力衝擊警察防線、從高處向警察擲水馬，以及用自製武器擲向警方等違法行為，警方強烈譴責，指個別個案已交由有組織罪案及三合會調查科（O記）跟進，會追究到底。