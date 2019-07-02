被撒不明液、有毒粉末 15警送院

公共關係科高級警司江永祥稱，昨早約9時30分有示威者向在場警員投擲裝有含不明液體的物件，有警員呼吸困難及皮膚紅腫，共13名警員送院，全部有皮膚紅腫等輕傷，昨午已出院，相關液體為何物，仍待調查。

香港警察facebook昨午發文稱有衝擊立法會的示威者向警方撒懷疑石灰粉，展示一張警察半邊背部泛紅的照片，稱是被懷疑石灰粉所傷。

苯二胺可致皮膚、呼吸道嚴重燒傷

昨晚消防處發稿稱，昨午3時多接報立法會綜合大樓入口發生氣體襲擊，有警員吸入煙霧不適，消防處派出5部消防車及3部救護車到場處理，並將兩名警員送往瑪麗醫院治理。消防處曾派出危害物質專隊到場，證實有關粉末為第四類危險品苯二胺。處方稱苯二胺為有毒物質，長時間接觸可引起眼睛痕癢、皮膚紅腫及呼吸困難；若大量吸入，可引致皮膚及呼吸道嚴重燒傷。

江永祥稱，示威者以雜物堵路、暴力衝擊警察防線、從高處向警察擲水馬，以及用自製武器擲向警方等違法行為，警方強烈譴責，指個別個案已交由有組織罪案及三合會調查科（O記）跟進，會追究到底。

（反修例風暴）