「不施壓 政府當你無到」 示威者投票衝立會 學者：入到又點？

提4衝擊目標 站立形式投票

本報記者所見，昨中午約12時，數百名示威者聚集在立法會「煲底」（示威區），當中有示威者提出4個衝擊目標供在場者投票，地點包括立法會或政總、金紫荊廣場、紅磡香港體育館、禮賓府。示威者以站立形式投票，有約100人支持衝擊立法會或政總，成為最多人支持的選項。

示威者一度希望表決衝擊時間，有人說附近當刻沒有警察，希望即時衝擊，惟有人認為當時物資不足；亦有人指可待民陣遊行隊伍到達立法會外再衝擊，但有人說遊行的「和理非」市民會反對衝擊，最後未有就時間表決，示威者就開始準備及佈陣。記者現場所見，曾有在旁參與會議的示威者不滿意投票結果。

有示威者向本報說，投票後有部分人先搬動鐵馬到「煲底」正門準備，惟有急救人員反對，指會因而「沒了一個救護站」，一輪爭執後示威者妥協，改到立法會添美道側門，並於下午1時半開始衝擊。示威者利用鐵籠車、鐵枝等雜物衝擊，至晚上近9時，示威者終在警方突然撤退下得以闖入立法會。

闖入立法會的示威者以年輕人為主，有未成年、剛考畢中學文憑試（DSE）的學生，也有20多歲在職青年。26歲的Ethan（化名）、年約20歲的陳先生及20多歲的Kobe（化名）不約而同說，市民曾就反修例多次和平遊行，縱有200萬人上街，政府亦沒聽到訴求，更有3名示威者因而結束生命。他們認為，昨日衝擊立法會是「官逼民反」、「市民不向政府施壓，政府當你無到」，期望有如台灣太陽花學運，癱瘓立法會，令議案無法通過。

fb傳10多人「預了無咗條命」

學聯前副秘書長岑敖暉在其facebook上轉載3段網上文字，嘗試說明昨日衝擊立法會的狀况。他引述其中一段：「現場的社工朋友透露，他們（衝擊立法會的示威者）不是鬼，而係死士，有十幾人，預了無咗條命。另一朋友也說，現場青少年告昨晚（前晚）煲底開會，有九人舉手做死士，所以佢哋係想自殺，不過用另一方式。」但本報未能證實上述網上留言。

蔡子強：衝突未必獲輿論同情

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強稱，相關行為令人疑惑，既沒迫切性和明確目標，亦導致社會焦點由民陣遊行變成衝擊行動，對運動造成很大傷害。

蔡子強說6月12日立法會原定要審議修訂《逃犯條例》，當時衝擊尚有明確目標，他反問今次「入到去點呢？」，認為昨衝擊未必能取得輿論同情，但相信泛民議員仍會避免割席或指摘，然而下一步如何處理，就要視乎泛民的政治智慧。

明報記者

（反修例風暴）