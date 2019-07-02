「不施壓 政府當你無到」 示威者投票衝立會 學者：入到又點？

【明報專訊】示威者昨日由下午至晚上斷斷續續衝擊立法會示威區入口及添美道側門，網上更流傳帶頭衝擊者是內鬼、別有用心的說法。根據本報記者在現場所見，昨午1時30分開始衝擊前，曾有逾百名示威者以投票方式決定衝擊立法會。多名衝入立法會的示威者不約而同說，之前數以百萬計市民和平上街表達訴求，更有數人以結束生命控訴，但政府無回應，認為「市民不向政府施壓，政府當你無到」，於是期望透過癱瘓立法會，令其無法修訂法案。
提4衝擊目標 站立形式投票
本報記者所見，昨中午約12時，數百名示威者聚集在立法會「煲底」（示威區），當中有示威者提出4個衝擊目標供在場者投票，地點包括立法會或政總、金紫荊廣場、紅磡香港體育館、禮賓府。示威者以站立形式投票，有約100人支持衝擊立法會或政總，成為最多人支持的選項。
示威者一度希望表決衝擊時間，有人說附近當刻沒有警察，希望即時衝擊，惟有人認為當時物資不足；亦有人指可待民陣遊行隊伍到達立法會外再衝擊，但有人說遊行的「和理非」市民會反對衝擊，最後未有就時間表決，示威者就開始準備及佈陣。記者現場所見，曾有在旁參與會議的示威者不滿意投票結果。
有示威者向本報說，投票後有部分人先搬動鐵馬到「煲底」正門準備，惟有急救人員反對，指會因而「沒了一個救護站」，一輪爭執後示威者妥協，改到立法會添美道側門，並於下午1時半開始衝擊。示威者利用鐵籠車、鐵枝等雜物衝擊，至晚上近9時，示威者終在警方突然撤退下得以闖入立法會。
闖入立法會的示威者以年輕人為主，有未成年、剛考畢中學文憑試（DSE）的學生，也有20多歲在職青年。26歲的Ethan（化名）、年約20歲的陳先生及20多歲的Kobe（化名）不約而同說，市民曾就反修例多次和平遊行，縱有200萬人上街，政府亦沒聽到訴求，更有3名示威者因而結束生命。他們認為，昨日衝擊立法會是「官逼民反」、「市民不向政府施壓，政府當你無到」，期望有如台灣太陽花學運，癱瘓立法會，令議案無法通過。
fb傳10多人「預了無咗條命」
學聯前副秘書長岑敖暉在其facebook上轉載3段網上文字，嘗試說明昨日衝擊立法會的狀况。他引述其中一段：「現場的社工朋友透露，他們（衝擊立法會的示威者）不是鬼，而係死士，有十幾人，預了無咗條命。另一朋友也說，現場青少年告昨晚（前晚）煲底開會，有九人舉手做死士，所以佢哋係想自殺，不過用另一方式。」但本報未能證實上述網上留言。
蔡子強：衝突未必獲輿論同情
中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強稱，相關行為令人疑惑，既沒迫切性和明確目標，亦導致社會焦點由民陣遊行變成衝擊行動，對運動造成很大傷害。
蔡子強說6月12日立法會原定要審議修訂《逃犯條例》，當時衝擊尚有明確目標，他反問今次「入到去點呢？」，認為昨衝擊未必能取得輿論同情，但相信泛民議員仍會避免割席或指摘，然而下一步如何處理，就要視乎泛民的政治智慧。