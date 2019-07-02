示威者佔立會 警催淚彈清場

示威者衝擊立法會行動由昨午1時許開始，至昨晚10時許，警方於社交網站facebook上載影片，警察公共關係科總警司謝振中表示，將於短時間內到立法會大樓一帶清場，如遇阻礙或反抗，將採取適當武力。謝又表示，對立法會大樓被暴徒以暴力衝擊並強行非法進入，予以最嚴厲譴責。至凌晨零時，警方到立法會外圍開始清場，並發射催淚彈，部分拒絕離開大樓的示威者由其他示威者合力抬走（見另稿）。

示威者高喊「無得再輸」

政府斥極暴力譴責

政府昨晚表示，基於保安考慮，政府總部今日暫停開放，人員毋須返回政總工作，所有訪客活動亦會延期或取消。政府發言人昨傍晚發新聞稿，對示威者「以極暴力手法衝擊立法會」，予以強烈譴責，並表示深切遺憾。發言人表示香港是法治社會，暴力行為向來不為社會接受，使用暴力的示威者必須立即停止。

民主派議員及民陣發聲明，批評特首林鄭月娥至今對「五大訴求」未有任何回應，「將年輕人推到絕望」。42名建制派議員亦發表聯署聲明，嚴厲譴責極端暴力分子存心滋事。

前晚開始，約千名示威者通宵在立法會示威區集結，昨凌晨4時許開始佔據金鐘一帶道路，包括龍和道、龍合街及夏愨道等，其間與警方爆發連場衝突。

鐵籠車撞玻璃門 議員曾阻

至昨午1時許，有示威者以鐵枝及鐵籠車等撞擊立法會玻璃門，多名民主派立法會議員嘗試制止不果 ，當中梁耀忠混亂間被示威者撲跌受傷。梁耀忠表示傷勢無大礙，對示威者衝擊決定感無奈，估計示威者衝擊是宣泄為主。

示威者多次以鐵籠車撞擊立法會玻璃門，傍晚6時30分衝破第一道防線，撞破玻璃門闖入大樓範圍，當時有大批防暴警察在大堂公眾席入口捲閘後戒備，但未有行動。示威者繼續以鐵枝撬捲閘，晚上9時許衝破第二道防線，數十人率先衝進大樓，惟原先在大堂駐守的警員不見蹤影，示威者塗污大樓牆壁，不少設施亦被破壞（見另稿）。

大樓內駐守警員突撤

進入大樓的逾百名示威者除了四處噴漆，亦有人在會議廳主席位後噴上「釋放義士」字眼，並用黑油塗污特區區徽，又豎起「沒有暴徒祗有暴政！」橫額。有示威者站上議員枱表示，有能力的示威者可留下佔領，無能力就包圍立法會，強調是唯一一次機會，「佔領立法會一世人只有一機會」，要有足夠人數才成事。該名示威者又稱自己除口罩發言是因為「我哋無得再輸」，其他示威者拍掌大叫佔領。至警方於10時許公布即將清場後，示威者陸續離開大樓，截至11時只有數名示威者留下，至凌晨零時許已全部離開。

議員促林太即與年輕人對話

記者昨在立法會大樓內各樓層均不見警員。昨晚在場的公民黨楊岳橋稱，以他所見，立法會內外均未見有警察，不知警方有何計劃，不便評論警察是否「誘敵」。他又稱，既然特首林鄭月娥昨早表示希望與年輕人溝通，緊急呼籲林鄭月娥立即安排與年輕人對話。

明報記者

（反修例風暴）

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