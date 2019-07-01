斥「變臉論」誤導市民 李柱銘邀葉太公開辯論

李柱銘昨引述多份文件及紀錄，包括稱當年發言提到中港移交逃犯問題時，所指的要按國際社會公認原則，訂定長期協議，而非現時的特別移交安排，因此，葉太發言時所指的「變臉」，與他當年的倡議根本是兩回事。

他強調，要與內地商討移交安排的前提是給予被告公開、公平審訊，以及內地法治進步，達至國際標準，雖然他見證內地法官由20多年前幾乎無人讀過法律，至今時今日多受法律訓練，然而國家主席習近平卻曾明言不走西方「司法獨立」道路，「法官雖然受法律訓練，但審案時定要聽黨指導，怎會對（內地）司法制度有信心？」

稱葉太曾強調諮詢 現「提都不提」

李柱銘認為，指民主黨議員說謊是重大指控，並稱今次修例「做得太差」，即使「藍絲」亦認為不妥，相信葉太發言原因是不欲失去選票，冀鞏固陣營、趁機轉移視線，「現時何人變臉？不是民主黨、不是我，是葉太自己」。他解釋，當年葉太曾強調若與內地作移交協議須徵詢市民意見，現時對此卻「提都不提」。

（反修例風暴）