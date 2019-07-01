斥「變臉論」誤導市民 李柱銘邀葉太公開辯論

【明報專訊】新民黨主席葉劉淑儀日前在立法會上稱民主黨創黨主席李柱銘是首名提出與內地商討移交逃犯協議的人，李柱銘昨日特別召開記者會，斥葉太誤導、欺騙市民，並稱冀有機會與葉太辯論，認為事情「愈講愈清楚」，辯論題目可包括誰「變臉」，以及為何一定要撤回修例，但他尚未接觸葉太。本報昨日至截稿前未能聯絡到葉太。
李柱銘昨引述多份文件及紀錄，包括稱當年發言提到中港移交逃犯問題時，所指的要按國際社會公認原則，訂定長期協議，而非現時的特別移交安排，因此，葉太發言時所指的「變臉」，與他當年的倡議根本是兩回事。
他強調，要與內地商討移交安排的前提是給予被告公開、公平審訊，以及內地法治進步，達至國際標準，雖然他見證內地法官由20多年前幾乎無人讀過法律，至今時今日多受法律訓練，然而國家主席習近平卻曾明言不走西方「司法獨立」道路，「法官雖然受法律訓練，但審案時定要聽黨指導，怎會對（內地）司法制度有信心？」
稱葉太曾強調諮詢 現「提都不提」
李柱銘認為，指民主黨議員說謊是重大指控，並稱今次修例「做得太差」，即使「藍絲」亦認為不妥，相信葉太發言原因是不欲失去選票，冀鞏固陣營、趁機轉移視線，「現時何人變臉？不是民主黨、不是我，是葉太自己」。他解釋，當年葉太曾強調若與內地作移交協議須徵詢市民意見，現時對此卻「提都不提」。