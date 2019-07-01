兩漢夜闖人民力量會址 撬閘毁遊行用品

案發於上周六（6月29日）晚上11時許，根據閉路電視片段，兩名戴口罩男子撬毁大門捲閘，闖入人民力量於九龍灣宏光道興力工業中心會址。他們割破一批印有特首林鄭月娥及律政司長鄭若驊等高官頭像的橫額，並向宣傳單張及選民登記表格淋潑類似漂白水的液體，全程10多分鐘。

大廈保安其後發現兩名疑南亞裔男子攜兩包物品逃去，前往了解時見單位一片狼藉，遂報警。

警列爆竊 追緝兩非華裔男子

警方接報到場調查，翻查閉路電視片段，追緝兩名20至30歲、高1.8米的非華裔男子，他們案發時戴口罩、穿淺色上衣和深色褲。探員其後在單位蒐證，案件列爆竊處理，交秀茂坪警區刑事調查隊跟進。

人民力量主席、立法會議員陳志全表示，以往擺街站曾被人毁壞物品；料兩人撬閘闖入會址目的不是為錢，被破壞的大部分為示威物品，相信事件為暴力威嚇，促請警方認真處理。他會提醒成員及職員小心，但不會向惡勢力低頭。

（反修例風暴）