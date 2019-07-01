田北俊獻策緩民怨 籲改組行會軍地建屋

明報記者

田北俊在港台節目《城市論壇》提出多項建議以紓緩管治問題，他稱民間有多項訴求，政府最好成立獨立調查委員會，調查6月12日整場警民衝突，包括當日磚塊從何而來。他在節目後說，委員會可調查特首當日角色，包括無出手阻止警方過度施放催淚彈；因調查需時半年至1年，其間市民會持觀望態度，可暫緩民憤。他又建議林太承諾將修例「暫緩」至卸任為止，爭取連任時更可以此增加支持度。

田北俊批評，建制派議員在事件中無盡責，在林太「撼頭埋牆」時並未拉她一把，又指行會成員當中，若支持林太修例的「應自己辭職」。至於林太未來如何「將功贖罪」，他稱香港最重要的問題是房屋，若政府請求中央協助，將閒置的石崗解放軍用地用以興建公營房屋，可以解決市民憂慮。

批建制無盡責拉特首一把

一同出席節目的香港眾志常委羅冠聰質疑田的建議，形容現時不只是政治問題，政府已「滿手鮮血」，甚至有年輕人犧牲，「你說要給予住屋，但他（年輕人）性命都可以不要」。他強調，若林太未來數年施政不兌現民間訴求，根本未能管治；又批政府硬撐警隊，是共產黨「槍桿子出政權」的旨意。

香港智明研究所研究總監許楨稱，現時制度賦予特首極大權力，北京可思考應否將部分權力「抽出來」，令特首如回歸前的港督一樣，擔任督導角色，「現時特首權力太大，可能八成建制派攬住她（勿推行修例），亦未必攬得實」。

（反修例風暴）