藝人撐場 譚詠麟：家和萬事興 梁家輝：警方值得支持

鍾鎮濤：有些年輕人九唔搭八

藝人譚詠麟、鍾鎮濤昨參與撐警集會，譚上台發言時說，自己是公眾人物，「講政治好危險」，但他作為「生於斯長於斯的25歲長者」，見證香港由漁港變成國際大都會，近日「警察哥哥辛苦晒」，又指「香港再係咁落去真係無得救」，強調要「家和萬事興」。

鍾鎮濤稱，出席集會是希望子女「知道咩係啱、咩係唔啱」，又形容現時有些年輕人「九唔搭八」，強調孝順父母及奉公守法是理所當然的事，並高叫口號「阿sir、madam，辛苦晒，我哋絕對撐你」。

藝人陳百祥未有到場，但有拍片支持，說「好難想像無咗警察，呢個會係乜嘢社會」。

亦有藝人在社交網站撐警。劉美君昨將facebook的封面照片換成撐警口號「阿Sir我撐你」，網民反應兩極，有人大呼失望，有人多謝她撐警；後來劉美君留言稱「點解你哋咁大反應呢？我立場無變，我係唔理政治嘅。我只係唔支持欺凌啫！」後來她再解釋，表示支持警方保護市民，但反對警察過分使用武力，同時又將「阿Sir我撐你」照片刪除，改貼「PEACE」（和平）圖片。

（反修例風暴）