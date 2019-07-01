多名記者被吐口水扔泥襲擊 林卓廷遭撐警者圍攻傘插腹

兩記協NEA強烈譴責 六旬婦涉襲兩記者被捕

攝記協會及記協聯合聲明稱，多名前線攝影記者被遮擋鏡頭、潑水、吐口水、扔泥土、恐嚇等，「立場新聞」一名實習記者在立法會示威區被集會者辱罵「做雞」；《壹週刊》一名記者亦遇到集會者挑釁「出嚟隻揪」，又被集會者用雨傘作勢襲擊及用水潑向鏡頭。集會者有關行為極具惡意且針對記者，危害記者安全，損害新聞自由。香港電台亦稱，旗下數名記者被在場的人阻撓及粗言穢語辱罵，港台嚴厲譴責。

大公報、香港01記者報警送院

另外，林卓廷昨午離開立法會，行經海富天橋時被集會者包圍，有人以粗言謾罵林，有人高呼「掟佢落去」，有人企圖搶去他手中的電話，向他揮拳令其眼鏡險些飛脫。林卓廷表示，當時「警察擋住都照打」，「有人抓我條腰，有人用長傘插我腹部，被插中兩次；有男人捉住我左手，屈我無名指及尾指；亦有人向我頭部擲水樽」。林卓廷之後往瑪麗醫院驗傷並報案，由港島重案組接手調查案件。

有集會者在立法會大樓地下隔窗指罵香港眾志秘書長黃之鋒；當時有集會者轉向罵在場記者，一名《大公報》男記者被「批踭」，一名「香港01」女記者被踢傷，二人報警並送院治理。

警方重案組接查

另外，有網民在社交專頁發布短片，展示一名男子在海富天橋被多名疑似參加集會者包圍及襲擊，從後被抱及拉扯，男子掙扎不果被按在地下。拍攝的網民稱不知事件因由，「現場不斷發生圍堵戴口罩穿黑衣（者），有人話當事人打人，我就見到阿叔阿嬸踩人踢人」。

本報向警方查詢收到多少宗在集會期間發生的襲擊案件及拘捕了多少人，警方未有詳細回覆；其後警方表示，昨日以涉嫌普通襲擊罪拘捕一名61歲女子，懷疑她以手和腳襲擊兩名記者，案件交由中區警區重案組跟進。

（反修例風暴）