撐警集會稱16.5萬人出席 警：5.3萬 前副處長任達榮：撤暴動說法「黐線」

記者被襲 何君堯：唔使點回應

集會期間，公園旁邊的立法會示威區內有撐警者與反對修例者對峙，雙方爭執，另有多名前線記者遭集會者辱罵、吐口水及投擲泥土，甚至拍打鏡頭，企圖阻撓採訪，記協及攝記協會嚴厲譴責（見另稿）。集會後，何君堯被問到此事時說「都唔使點樣回應，慢慢大家就會明白，有些傳媒是有顏色的」。

港府修訂《逃犯條例》觸發連串示威抗議，何君堯昨午3時在添馬公園主持集會，公園擠滿穿藍衣或白衣的人，警方要實施人流管制，市民需經中信天橋往添美道，再赴會場。對於近日有年輕人墮樓，集會開始時，大會表示生命很重要，呼籲集會者為香港走出陰霾安靜30秒，之後有議員、藝人如譚詠麟及團體代表上台發言撐警，其間高呼口號「多謝阿sir、madam」、「阿sir、madam辛苦晒」。大會又帶領眾人唱歌，包括《大丈夫》、《硬漢子》等，又邀請男高音莫華倫領唱《獅子山下》。

鄧竟成：警隊多年功勞似被忘

警務處前處長、全國政協委員鄧竟成在台上表示近期心情「好忐忑」，最近警察總部兩次被包圍，警隊多年來保持香港成為最安全城市的功勞好像已被忘記，故有感而發；又稱警隊過去數星期不斷被挑戰及侮辱，仍堅守崗位，表現專業。

警務處前副處長任達榮說，警察保護市民生命財產，維護法紀，警隊於6．12執行職務時被衝擊，如要「撤回暴動說法，簡直係黐線」。他又稱反對成立獨立調查委員會，重申現時已有機制處理，行之有效。基本法委員會副主任譚惠珠發言時說，早前遊行期間警方一直為遊行者開路，又認為警隊忍辱負重，寧願被圍被打，都不讓香港流血，不能容忍衝擊法治。

集會於傍晚6時許完結，大會宣布有16.5萬人出席。何君堯稱最初只預算有二三千人出席，結果遠超預期，但他認為辦集會並非為了「鬥人多」，指集會帶出撐警正面信息，讚揚警方即使受辱仍緊守崗位。

另外，何君堯呼籲今日參加七一遊行的市民「停一停」、「想一想」，說要求特首林鄭月娥下台是無意思，「回歸後有邊個特首無被人要求過下台？」他認為應繼續支持為港服務的「女性大丈夫」。

明報記者

（反修例風暴）