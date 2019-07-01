張建宗：未來施政除「家長式心態」 青年為本

籲加入「自薦計劃」發聲

張建宗稱，過去數周發生的事件，引起社會矛盾、紛爭及焦慮。他表示，特區政府汲取經驗，未來會以最謙卑和最開放的態度，用心聆聽不同階層的意見，虛心接受批評，好好掌握社會脈搏，審時度勢，剛柔並濟，令施政更貼近民意，更切合市民的需要及期望。他希望港人能放下紛爭，以求同存異、互諒互讓的務實態度，一同推動香港繼續向前邁進。

關於青年工作，張建宗形容「關心青年」不是口號，而是要用心做實事，建立互信，稱政府致力做好「三業三政」之外，未來施政會以「青年為本」，去除「家長式心態」，放下身段，耐心聆聽年輕人聲音，將青年的意見及建議盡可能適當地融入政府施政。他鼓勵青年積極參與政府吸納青年加入諮詢架構的「自薦計劃」，協助政府在政策制訂過程中集思廣益，積極表達青年聲音。

另外，勞工及福利局長羅致光昨在網誌談及外傭議題，提到改善「僱主和外傭之間建立互信，互相尊重、互相關懷，才能在同一屋簷下和諧共處」，稱自己不期然想起「香港是我家，讓我們一起愛護它」。

（反修例風暴）