300參展商蒙損失 「政府需負責」

為升旗關會展難接受：明年不參展

寵物食品「自然邏輯」香港代理商負責人陳小姐稱，過往每年在年頭及6月兩度參展，不過以後要再考慮，「如果社會局勢不穩定，不會再在6月參展，因每年的展覽都係緊接七一，明年一定不會參加」。陳小姐表示，失去周日黃金營運期，料少做四至五成生意額，保守估計損失10萬元，另加物流及租金等。她認為政府需為事件負責，「竟然為了升旗禮封會展，好難接受這個理由」。她稱，仍有大量貨品留在展場，「突然得知要完展，叫車搬都叫唔切」。

寵物攝影公司「毛地」員工李先生稱，首次參展便遇上腰斬，大感無奈，估計租場費及生意額損失6萬至7萬元，日後都未必參展，他認為政府安排不當，「都有少少嬲及無辜，無故損失一筆」。

會展內的珠寶店昨照常營業，店員吳小姐表示前日（6月29日）生意額因有寵物展及家居博覽帶旺，比平日高一倍，昨日則回落至平日水平。她認為今次政府安排「好無聊」，「為什麼要提早封路呢？周日晚（30日）封路都一定來得及」。

主辦方函會展政府 促洽補償

主辦機構展覽集團稱，有關決定令各參展商及集團蒙受極大損失，已去信香港會議展覽中心，要求盡快與會展及政府相關部門會面，洽商補償事宜，亦已委託律師跟進追討。香港會議展覽中心（管理）有限公司發言人回應稱，會與主辦機構保持聯絡。

（反修例風暴）