「讓政府知道民意」 青年誓示威遊行再留守

年約20歲的大專生Alex及Paul（化名）均稱，今晨會到金紫荊廣場參加示威。Paul說，「6‧12」警民衝突中見到警方武力清場「都會擔心安全」，但認為「只有站出來才有出路」，「 無論行動成敗，都要做了先」。

千人「煲底」悼墮樓大學生

被問到堅持示威的原因，Paul稱，示威者多次要求政府撤回6‧12暴動定性、成立獨立調查委員會等都不果，「政府連最簡單的回應也做不到，如何爭取到下一步？」他說參加今晨在金紫荊廣場的示威後，會先休息，到晚上再遊行，更不排除繼續留守，又說不排除七一遊行後再繼續留守，「站出來表態，讓政府知道民意」 。

除了年輕人外，昨晚亦有中年人及年長示威者參加立法會悼念活動。從事IT界的Mary（化名）年近40歲，她說「 好欣賞年輕人有勇氣企得這麽前」，稱反修例風波以來，參加過大大小小的示威及圍堵行動，惟昨晚則不考慮留守，「如果選擇去衝 ，有可能會被拘捕，但星期二要上班，始終會有顧慮」，但會參加今日遊行。

至於70歲的江伯昨晚亦有出席悼念活動，他說今早不會到灣仔會展示威，「年紀大行動不便，不想拖年輕人後腿」，但如七一遊行後有任何留守或圍堵行動，自己亦會在後排支持。江伯說自己因文化大革命，1970年代從廣州偷渡來港，「 一生受中共政權所害」，因此支持年輕人敢於抗爭。

（反修例風暴）