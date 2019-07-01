升旗不設公眾區 封路抗圍堵 政府籲嘉賓乘公共交通 港灣道唯一入口

準備示威 民眾立會外通宵留守

本港回歸22周年的七一升旗儀式今晨8時於灣仔金紫荊廣場舉行，8時半則在灣仔會展中心舉辦慶回歸酒會。過去數日有網民在通訊軟件Telegram及連登討論區組織升旗禮示威活動，發起「塞爆金紫荊廣場」行動。不少人昨晚起通宵留守立法會示威區，部分人私下討論今晨行動，並透過手機傳送擬定行動計劃的圖片，當中包括構思從會展外陸路圍堵。

民政事務總署昨日公布，升旗儀式不設公眾觀禮區，並呼籲獲邀出席慶祝升旗儀式和慶祝酒會的嘉賓盡量使用公共交通工具，沿港灣道入口進入會場。署方預計分別約有700名及2000名嘉賓出席升旗禮及回歸酒會。

酒會獲邀泛民議員 擬場內抗議

有民主派議員獲邀出席酒會，計劃入會展場內抗議。民主黨許智峯接受本報查詢表示，該黨對於今日行動「有想法」，但亦要視乎示威者情况，若今晨場外發生大型衝突，會寧願留在場外「勸交」。他預計若進入酒會會場，將舉牌、高叫口號抗議。

昨日灣仔會展外圍一帶多條道路被多個逾2米高的水馬重重包圍，多名警員駐守並巡邏附近天橋及通道。會展半島範圍一帶包括博覽道、博覽道中、龍和道和博覽道東已封閉，所有車輛不能進入，原本已獲批的封閉道路通行許可證亦作廢。駕駛者駛至菲林明道時，已不可駛入博覽道，有警員在路口把守，車輛只能轉至會議道或掉頭駛離。會展對出海面亦有水警輪戒備。

本報記者昨日由行人天橋步行至會展，會展門口已關上鐵閘。會展外港灣道雖然無封路，但近港灣道上落車處已被多排鐵馬圍封，多名警員及保安把守現場。灣仔會展附近的沿途出入口及天橋通道，每隔數十米就見警員駐守，其間有數名戴口罩及身穿黑衣的市民途經會展連接鷹君中心的行人天橋時，一度被警員截查。馬會亦宣布中環天星碼頭、灣仔謝斐道及軒尼斯道的3間場外投注站，今日會暫停服務。

關注近日示威

英：重申《聯合聲明》承諾更顯重要

此外，英國外相侯俊偉於當地時間周日發表聲明稱，近日本港的示威，使英國在香港回歸周年紀念時重申對《中英聯合聲明》的承諾是堅定不移（unwavering），變得更重要。他指出，《中英聯合聲明》是具法律效力的條約，至今仍有效。

明報記者

（反修例風暴）

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