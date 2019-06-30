特朗普邀金正恩見面 朝：有意思

特朗普昨晨在G20峰會最後一天會議展開前，於Twitter發文表示，自己將於當日離日赴韓。「我在當地期間，假如朝鮮金委員長看到此帖文，我會在兩韓邊境/非軍事區（DMZ）和他見一面，跟他握手並說聲你好（？）！」他其後向記者表示，早上心血來朝決定「試探」金正恩，希望讓金正恩知道他要到韓國，只要願意兩人便可會面，「哪怕是兩分鐘也好」。

朝方樂意會晤 盼美作正式邀請

特朗普發文約5小時後，朝鮮外務省第一副相崔善姬即透過朝中社回應，說：「這雖然是非常有趣的提議，可是我們沒有收到與此相關的正式提議。」她還表示，若會面成事，兩位元首之間的交情將更深。韓國傳媒分析認為，今年2月底舉行的第二次「特金會」破裂後，崔善姬一直擔任金正恩發言人的角色，其表態可被視為金正恩本人的意見，意味朝方樂意會晤，惟希望美國作正式邀請。

特朗普訪韓行程並沒有包括板門店，但上周有傳特朗普考慮前往非軍事區，若然成事，最可能是周日（30日）與韓國總統文在寅舉行峰會後的下午同往。外界關注特朗普與金正恩親自會面有助改善關係，為未來的談判鋪路，但美國麻省理工學院保安研究專家納蘭（Vipin Narang）認為雙方無工作層級會議，而美國的談判立場無變化，「目前任何會面都只是無意義的表演」。

（韓聯社/英國廣播公司）