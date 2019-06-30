港中小企鬆口氣：未敢太樂觀

劉達邦說，早前提高2000億美元產品的關稅至25%，昨天沒有調減，對個別低增值、利潤低的行業仍會有影響。即使是較高端的產品，客戶下訂單時會更審慎，會考慮廠商能夠做到的貨品質量、交貨速度，能否在其他市場上找到替代品等。

料停加稅3個月 廠商趕工提前出貨

香港工業總會主席郭振華表示，去年12月中美元首會談，協議暫停上調關稅3個月，故預期今次都會至少暫停增加關稅3個月，廠商為免再加關稅料會提前出貨，加上過去一個月出貨停頓，這段期間工廠需趕工完成訂單。

對於新一輪關稅談判會如何發展，郭振華稱3000億美元中國進口貨品開徵關稅對美國消費者有直接影響，在本月舉行的聽證會已有不少美國公司提出反對，故他認為美國上調這批貨物的關稅有困難。他認為明年總統選舉，美國難以完全取消關稅，現時25%稅率也較難長期實施，或會下調至10%。過去不少廠商因為成本問題遷移至東南亞生產，郭振華稱即使停止再加關稅，遷廠仍會繼續。

信銀國際首席經濟師廖群認為今次會晤結果基本符合市場預期，而美國在華為問題上的取態變得模糊，結果比預期為佳；現時情况如同回到去年12月中美元首在G20峰會會晤後的局面，雙方在貿易上的分歧仍存在，短期內難達成協議。不過，美國經濟數據開始放緩，若貿易戰拖到明年才解決，對特朗普尋求連任會有一定影響，因此中美有可能在今年底單就關稅部分達成非永久的貿易協議，而在金融、科技上中美爭議仍會長期存在。