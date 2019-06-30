已獲技術製超級電腦 中科曙光列黑名單被指太遲

有望開發上逼近美國

超微在中國的合資伙伴天津海光亦被列入「實體清單」，而天津海光的大股東就是中科曙光，後者是中國科學院下屬的高科技企業，還是A股上市公司，也與解放軍有合作。

《華爾街日報》昨日報道，2016年2月超微和中科曙光達成合資企業交易，在中國以超微授權的x86處理器技術生產晶片。全球只有超微和英特爾（Intel）擁有最先進的x86晶片技術。據報道，聽取計劃簡報的高效能電腦專家透露，中科曙光已使用和超微合作生產的晶片，製造出可能是全球速度最快的超級電腦。

據悉，中科曙光從超微取得的技術，正協助中國試圖搶先美國製造出全球首部exascale超級電腦，其運算速度達每秒百萬的3次方或10的18次方，是民間和軍隊先進電腦應用的重要工具。

《華爾街》報道並指美國企業目前製造的超級電腦晶片，包括超微的x86架構晶片，都比中國能自行製造的任何超級電腦晶片等級要高。美國國家反情報主管辦公室（ONCIX）負責人伊凡尼納（William Evanina）表示：「半導體是美國仍領先中國和全球其他國家的領域。」不過，曾在2017和2018年加入美國國家安全會議的前空軍准將史帕丁（Robert Spalding）指出，中科曙光獲得的x86晶片技術，是拿到「進入王國的鑰匙」，因為「今日一切（運算）都利用x86打造」。