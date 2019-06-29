學界大阪街頭播片 港人跳海反修例

另外，多名大專院校學生會代表昨晚在大阪難波路口舉辦街頭放映會，播放日文版影片，讓當地人了解反對修訂《逃犯條例》示威者的訴求。他們今午將參與在大阪中央會館的室內集會，下午參與心齋橋及難波一帶的遊行。昨日，一名香港示威者在大阪岸邊，手持寫上「反送中」的標語跳海示威，隨即被救起。

團體批習近平獨裁

自由印太聯盟（FIPA）昨在大阪舉行「Justice 20（J20）」記者會，抗議國家主席習近平「一黨獨裁」，並提出20個訴求，包括遵守一國兩制，停止鎮壓言論自由。發言者包括流亡海外的世界維吾爾代表大會前主席熱比婭和陳浩天。除中大、浸大、理大學生會等代表，學生動源召集人鍾翰林及學生獨立聯盟召集人陳家駒亦有出席。

陳浩天促制裁中港

陳浩天提及本港《逃犯條例》修訂風波，形容修例草案只是為中國服務，一旦通過，將損害本港國際城市的聲譽。他說近年港府打擊異見者，包括自己因主張港獨而被剝奪參選權，民族黨亦因政治立場被列為非法組織，認為本港在中國控制下無可能爭取到民主。他說反修例引發的6‧12金鐘衝突中，警察鎮壓和平示威者，批評港府只服從中央命令，甚至犯下違反人道罪行。他認為本港在「主權移交後已淪陷」，呼籲各國盡快對中國及香港實施制裁。

（反修例風暴）