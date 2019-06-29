張建宗：七一升旗禮 下雨改室內

張建宗昨稱，會如期在金紫荊廣場舉行升旗儀式，隨後亦會有酒會。被問到會否因安全理由而將儀式移師室內，或前往較穩妥地方舉行，張建宗僅說要視乎天氣，若天氣不佳、不穩定或雷暴，「因為危險，一般在外面不能升旗，會在室內進行」，並稱過往亦做過。

民政事務總署日前表示，基於社會情况及安全考慮，今次慶祝活動將不會安排學生及制服團體出席。張建宗昨說，制服團隊方面，因為有不少學生，「我們為了保安的理由等等，今年免卻他們舟車勞頓到此，其他暫時都沒變」。

天氣預報有驟雨雷暴

根據天文台天氣預報，7月1日將有驟雨，局部地區有雷暴。翻查資料，過往國慶、回歸等升旗儀式亦曾多次降雨，其中在2016年十一國慶，升旗儀式時下雨，一眾高官撐傘肅立，至奏國歌時收起雨傘；2012年回歸升旗亦曾下驟雨。

政府消息人士稱，七一回歸升旗儀式一向有雨天方案。

（反修例風暴）