關警崗風波 醫警建溝通渠道減衝突 警急購500防激光眼鏡 一副逾千元

下批德國貨一副逾2000元

警隊昨發內部通告稱，為保護警員眼睛免受激光傷害，處方已購買500副護目鏡，其中36副已交付，行動部昨已向警察總部接待處分發護目鏡。通告指出，這批護目鏡是緊急購入，其餘護目鏡希望在一兩周內送達，所有護目鏡將會放在警總接待處，以供防衛警總的小隊或刑偵人員在有需要時使用。

據悉，首批送達的護目鏡是日本製造，每副價值過千元，至於下一批送達的則是德國製造，每副逾2000元，若以每副1000元計，總開支已達50萬元。警隊訂購的首批護目鏡由日本廠商Yamamoto Kogaku製造，能隔濾強激光，紅色鏡片透光率為16%，而其鏡框闊，容許戴眼鏡者直接戴上。

警：先跟進警員被刁難事件

此外，醫管局5名代表昨午到警察總部與5名警方代表會面。警務處助理處長（支援）林曉彤會後稱，已反映多宗警員在急症室被醫護刁難和不禮貌對待事件，亦收到醫管局反映前線醫護對警員在急症室工作的關注，雙方同意各自檢視和跟進，相信完成檢討後會繼續合作，又指上述個案只屬個別事件。

三度被問何時恢復兩院警崗運作，林均沒正面回應，只稱會先了解和跟進，盡量減低誤會和衝突。她重申有關警員會在醫院附近加強巡邏，仍維持對兩院的服務。

助理處長醫局總監定期會面

被問警隊內由誰提出和批准調動警崗的安排，林亦沒正面回答，說所有警隊行動決策都有機制作合理安排。對於警方是否將警員與醫管局的紛爭置於公眾利益上，林稱已解釋是臨時安排，有信心與醫管局合作能維持對公眾服務的質素。

林又稱，醫管局同意成立兩層架構的溝通渠道，整體層面由林和醫管局質素及安全總監鍾健禮定期會面，定時交流整體合作和溝通；地區方面，由當區警區和急症室設立指定聯絡人就突發事件即時溝通。

醫局：認真處理不禮貌待警

醫管局質素及安全總監鍾健禮稱，會上雙方坦誠交流，已反映醫護對執法人員在醫院急症室內執法的關注，並表達了醫管局重視病人私隱和救人的重要性，醫管局會檢視和認真處理警員反映的不禮貌對待。

明報記者

（反修例風暴）