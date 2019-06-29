8前官員促獨立調查 莫宜端：全盤檢討 助汲教訓

另外，人權觀察、香港人權監察、國際特赦組織昨日亦向特首發公開信，倡議成立獨立調查委員會調查警方6月12日使用武力情况。信中詳列4宗事件，包括警方於中信大廈向群眾放催淚彈。

勞福局前局長蕭偉強、運房局前副局長邱誠武、商經局前副局長梁敬國等8名前局長、副局長和政治助理前日發表聯署，懇請特首林鄭月娥成立獨立於各方的法定調查委員會，徹查6．12警民衝突成因和過程，並在完成調查前暫緩檢控示威者或警務人員。

莫：非針對警 助處理日後衝突

聯署人之一的前政治助理莫宜端接受訪問時表示，建議成立獨立調查委員會並非針對警方。她表示，調查除檢視當日警員有否過火行為外，亦包括高層指令、示威者當日行為等，「牽涉到很多事情可以檢討」，她認為有完善並具公信力的調查報告有助警方、政府汲取教訓，日後處理同類型示威衝突。

對於暫緩檢控，莫宜端稱有關建議並非不追究違法事件，她認為警方蒐證工作、律政司檢控工作可和獨立調查同步進行，但須待獨立調查完成，社會和行政長官有所依據，才再考慮是否對示威者或警務人員作檢控或特赦。她認為有關建議是希望政府展示願意和解，而非要「秋後算帳」。對於建議獨立調查與示威者要求相若，可能被歸類為「反對派」，莫宜端認為現時社會分化，容易出現非友即敵的分類，但期望特首展現氣度，「不要因人廢言或因言廢人」，認為修補撕裂而非「冷處理」更有助未來施政。

羅永聰：前線警背鍋是不幸事

財政司長前政治助理羅永聰接受商台節目訪問，建議由具認受性的法官主持委員會，徹查事件來龍去脈，包括示威者有否強烈衝擊、政府高層指示等，重申調查不應指向警察，又形容前線警員幫上級處理政治問題，要他們「背鍋」是不幸的事。

（反修例風暴）