示威者拆圍網闖中環海濱地 防暴警趕人

政府透過5條附屬法例將中環海濱一幅0.3公頃土地撥歸解放軍作軍用碼頭，原定民主派本周三提出決議案要求廢除附屬法例，但經民聯張華峰動議休會待續議案，令附屬法例變相今日凌晨起自動生效。昨晚10時許，數百人在立法會外集會後，前往海濱軍用碼頭用地。該地由鐵絲網圍起，貼有「政府用地 不得擅進」告示，但部分告示其後被改寫上「反送中 還我海濱」。

夜晚11時許，數百人在鐵絲網外聚集，大部分穿黑衣、戴口罩，不少人在網前坐下，高呼「撤回惡法」。部分示威者在紙皮寫上「反送濱」等標語，掛在鐵絲網上，部分人則將紙飛機擲進鐵絲網內用地。至11時半，立法會議員朱凱廸與4人率先走入用地，其後有示威者拆毁鐵絲網，部分人隨即走入用地。

聯盟譴責政府建制「扯貓尾」製造矛盾

由多個民間團體組成的「保護海濱聯盟」昨晚發稿譴責建制派與政府「扯貓尾」，不滿建制派議員以休會辯論方式，令立法會無法處理海濱長廊用地附屬法例，亦不滿政府在此議題以先訂立後審議方式，令條例自動生效，「令市民非常憤怒」。聯盟認為「政府形同向解放軍割地」，批評政府及建制派「只會製造社會矛盾」。

公安條例賦權特首 劃任何地為禁區

今次將中環海濱一帶列為軍事用地，是特首林鄭月娥徵詢行會意見後，根據《公安條例》第36（1）條作出，該條例列明，若特首合理地相信，為維護國家安全或公共安全、公共秩序等，可藉命令宣布任何地區為禁區。《公安條例》第38條寫明，若任何人非根據許可證進入或離開禁區，即屬犯罪，可被罰款5000元及監禁兩年。

呼應G20 團體立法會外示威

抗爭長者：保護年輕人

另外，民間團體「全港反送中聯席」昨晚7時在立法會示威區辦「連結G20民主香港集會」，出席者高呼「反送中、撤回惡法」、「釋放所有被捕示威人士」等口號。出席集會的90後楊先生說，現有不同抗爭形式，「各有各做」，要互相尊重，自己會視乎時間和活動參與，「和理非活動的規模不及六四，勇武抗爭又不及西藏，只能以量取勝」，他說有心理準備長期抗爭，即使七一後仍相信會有行動。另一集會者、75歲的鄧太堅持出席各抗爭活動，只為保護年輕人，「有我們（老人家）在，警察就不會欺負年輕人」，笑言自己已多日無回家煮飯。

談及今次反修例抗爭行動時，科大社會科學系副教授成名在集會發言稱，抗爭手法需平衡事件的重要性並取得民意，又引用佔領運動為例子，指除了警方放催淚彈外，行動所得到的民意都不超過四成，故最後清場時未獲太多同情。他說，近日有示威者包圍稅務大樓，對公眾造成最大影響，包圍警察總部阻礙警車出入，做法亦惹爭議。

（反修例風暴）