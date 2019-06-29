示威者拆圍網闖中環海濱地 防暴警趕人

【明報專訊】二十國集團（G20）峰會昨日在日本揭幕，本報記者目測近千人昨晚參與由民間團體在立法會示威區發起的集會，呼籲國際社會關注本港修訂《逃犯條例》的情况。另一邊廂，中環海濱一幅0.3公頃土地今日凌晨起撥歸解放軍作軍用碼頭，數百人在集會後轉往該用地外抗議，其後拆毁用地外鐵絲網，多名示威者闖入用地；至昨晚約11時45分，大批防暴警到場，他們持旗兼配備胡椒噴劑、頭盔、圓盾、直盾等，將示威者趕出用地，對出海面有水警輪戒備，示威人潮至今凌晨1時15分散去。
政府透過5條附屬法例將中環海濱一幅0.3公頃土地撥歸解放軍作軍用碼頭，原定民主派本周三提出決議案要求廢除附屬法例，但經民聯張華峰動議休會待續議案，令附屬法例變相今日凌晨起自動生效。昨晚10時許，數百人在立法會外集會後，前往海濱軍用碼頭用地。該地由鐵絲網圍起，貼有「政府用地 不得擅進」告示，但部分告示其後被改寫上「反送中 還我海濱」。
夜晚11時許，數百人在鐵絲網外聚集，大部分穿黑衣、戴口罩，不少人在網前坐下，高呼「撤回惡法」。部分示威者在紙皮寫上「反送濱」等標語，掛在鐵絲網上，部分人則將紙飛機擲進鐵絲網內用地。至11時半，立法會議員朱凱廸與4人率先走入用地，其後有示威者拆毁鐵絲網，部分人隨即走入用地。
聯盟譴責政府建制「扯貓尾」製造矛盾
由多個民間團體組成的「保護海濱聯盟」昨晚發稿譴責建制派與政府「扯貓尾」，不滿建制派議員以休會辯論方式，令立法會無法處理海濱長廊用地附屬法例，亦不滿政府在此議題以先訂立後審議方式，令條例自動生效，「令市民非常憤怒」。聯盟認為「政府形同向解放軍割地」，批評政府及建制派「只會製造社會矛盾」。
公安條例賦權特首 劃任何地為禁區
今次將中環海濱一帶列為軍事用地，是特首林鄭月娥徵詢行會意見後，根據《公安條例》第36（1）條作出，該條例列明，若特首合理地相信，為維護國家安全或公共安全、公共秩序等，可藉命令宣布任何地區為禁區。《公安條例》第38條寫明，若任何人非根據許可證進入或離開禁區，即屬犯罪，可被罰款5000元及監禁兩年。
呼應G20 團體立法會外示威
抗爭長者：保護年輕人
另外，民間團體「全港反送中聯席」昨晚7時在立法會示威區辦「連結G20民主香港集會」，出席者高呼「反送中、撤回惡法」、「釋放所有被捕示威人士」等口號。出席集會的90後楊先生說，現有不同抗爭形式，「各有各做」，要互相尊重，自己會視乎時間和活動參與，「和理非活動的規模不及六四，勇武抗爭又不及西藏，只能以量取勝」，他說有心理準備長期抗爭，即使七一後仍相信會有行動。另一集會者、75歲的鄧太堅持出席各抗爭活動，只為保護年輕人，「有我們（老人家）在，警察就不會欺負年輕人」，笑言自己已多日無回家煮飯。
談及今次反修例抗爭行動時，科大社會科學系副教授成名在集會發言稱，抗爭手法需平衡事件的重要性並取得民意，又引用佔領運動為例子，指除了警方放催淚彈外，行動所得到的民意都不超過四成，故最後清場時未獲太多同情。他說，近日有示威者包圍稅務大樓，對公眾造成最大影響，包圍警察總部阻礙警車出入，做法亦惹爭議。