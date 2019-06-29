見各界稱獲中央支持 「撐得住」不辭職 林鄭拒設委會拒撤控 泛民：七一撥火

另外，中環海濱一幅土地今日凌晨起撥歸解放軍作軍用碼頭，數百人昨晚到該用地外抗議，有人闖入用地；大批防暴警到場將示威者趕出用地（見另稿）。

稱想多聽意見 出席七一升旗禮

據了解，林太前日在會上稱，她不會辭職，會繼續工作；希望各界支持警方；重申不會成立獨立調查委員會，調查警方處理6月12日大規模衝突的行動，因為已有行之有效的機制處理；亦拒承諾不起訴違法示威者，因為干預司法。林太稱，自己「撐得住」，想多聽各界意見，7月1日會出席升旗儀式。不過，會上林太沒有特別解釋為何不用「撤回」字眼。有出席的包括全國政協常委李澤鉅、唐英年、胡定旭、戴德豐及林建岳，和部分港區全國人大代表；會上亦有人批評政府今次的修例工作「好心做壞事」，政府的公關工作做得差，建議政府加強青年工作，希望社會「向前看」。特首辦發言人表示，對友好協進會會面的內容不作評論。

民主派議員區諾軒形容林太的言論是「撥火」，令問責警隊的訴求無法實現，更是走了歪路，並指她最近「龜縮」，不少市民看在眼內，「高官個個怕面對市民，如何做一個地區首長？」

民陣副召集人陳皓桓亦認為，林太言論對七一遊行有影響，「會刺激更多人上街」，因大部分人包括一群前問責官員、副局等，均認為應成立獨立調查委員會，惟政府未有解釋便拒絕，不聽民意。

民主派料七一遊行人數逾百萬

有民主派中人估計，今年七一遊行人數未必多於6．16的200萬人（民陣數字），因當日人數與6．12大型衝突有關，而其後政府並非零退讓，多少會減低上街意欲；惟他預料七一遊行人數仍會多於6月9日的103萬人，因不少市民對於現時政治爭議仍相當有意見。

張建宗：政府運作如常

特首努力工作

政務司長張建宗昨表示，政府目前運作如常，每日都有舉行早會，特首則繼續努力工作。他重申政府會從經驗中汲取教訓，會改善未來的施政作風。行政會議成員林正財表示，行會內有比較多的聲音討論如何盡快建立溝通平台，一同向前看。他稱，政府如何與民共議、與民同行方面做得比較不理想，行會會反思，與民間的溝通平台為何會失效，聽不到年輕人聲音。

劉業強：修例實質上撤回

鄉議局全力支持林太

身兼行會成員的新界鄉議局主席劉業強昨日在鄉議局慶回歸酒會上稱，政府宣布「暫緩」，實質上是「撤回」 了修例草案，是從善如流、大智大勇，他和鄉議局會全力支持和肯定林太，以及特區政府過往兩年的工作，並支持她繼續執政。

香港律師會昨發表聲明，稱法治是香港基石，不應妥協，又提到關於最近有關刑事檢控決定的討論，該會稱根據《基本法》規定律政司檢察工作不受任何干涉。在決定是否起訴涉嫌干犯刑事罪的人時，刑事檢控專員必須全面評估證據和相關情况，考慮是否有充足證據，以及有關檢控是否符合公眾利益。該會認為，過去的衝突和糾紛應該按照運作良好的法律制度處理。

香港地產建設商會亦發表聲明，表示樂見政府暫緩修訂《逃犯條例》，有助香港得以全力應對當前風高浪急的國際政經形勢。

明報記者

（反修例風暴）

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