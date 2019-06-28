8前問責官聯署 促設獨立調查

【明報專訊】8名前問責官員聯署，促請政府設立由資深大法官主持的法定獨立調查委員會，調查6月12日警民衝突成因和過程；在委員會完成調查及提出建議前，暫緩所有與6．12及其後引發的衝突中，針對示威者及警務人員的任何檢控。聲明強調，調查是為和解，建議特首在調查結果的基礎上，考慮按《基本法》酌情頒布不同程度的特赦。