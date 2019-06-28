8前問責官聯署 促設獨立調查

【明報專訊】8名前問責官員聯署，促請政府設立由資深大法官主持的法定獨立調查委員會，調查6月12日警民衝突成因和過程；在委員會完成調查及提出建議前，暫緩所有與6．12及其後引發的衝突中，針對示威者及警務人員的任何檢控。聲明強調，調查是為和解，建議特首在調查結果的基礎上，考慮按《基本法》酌情頒布不同程度的特赦。
籲特首酌情特赦 暫緩檢控
另外，監警會確認主席梁定邦向監警會成員建議，會方應主動審視近期的大型公眾活動，以履行法定職能，現時正就建議作內部討論，監警會短期內會交代未來計劃。
修訂《逃犯條例》引發本月12日在立法會外一帶發生警民衝突，及後示威者發動包圍警察總部。勞福局前局長蕭偉強、運房局前副局長邱誠武、商經局前副局長梁敬國、食衛局前政治助理陳智遠、勞福局前政助莫宜端、環境局前政助蔡少綿及兩任財政司長前政助羅永聰和葉根銓聯署，指民眾對警方不滿未有減退，警方成為磨心，事態發展令人痛心，社會又再處於分化撕裂狀態，呼籲特首林鄭月娥以實際行動促進社會各方和解，前提是和解必須建基於客觀事實和真相。
聯署指出，相關調查會提出改善建議，有助政府及執法機關日後與公民社會建立新互動關係，妥善應對將來大型社會運動和示威行動。