6‧12遭圍罵 梁愛詩：至今仍不安

陌生人扶離現場 「糾察」勸勿罵

根據梁愛詩當日被圍的片段，她在太古廣場被多名示威者圍住及指罵，有人斥她是「賣港賊」等，其間一名男子陪同並扶她進入一酒店、一名女士着示威者「不要郁她」。梁愛詩在信中談及事件，稱該男子是「陌生男子」，女的則像示威者「糾察」，最終當晚她入住酒店，形容當時要故作鎮定，過去曾碰過類似情况，但沒今次這般大規模。她指自己在修例一事沒做錯，也從來沒對不起國家，不應受到如此對待。

梁愛詩認為，示威者向政府提出的5點要求，政府已回應，形容林鄭月娥已承諾停止立法工作，並已就工作不足道歉；不會因事件被描述為暴動，即參與者會被視為犯暴動罪而被檢控，沒有所謂「定位」問題；多名法律界中人已指出政府不能答允不檢控的道理，因律政司檢控工作不受干預；調查警隊執行任務是否濫權是監警會工作，不應由另一委員會替代。她指出，特首要面對團隊、政黨、警隊和反對派，用詞不得不約制，但若因沒答應示威者要求便是沒回應的話，「那是不講道理」。

稱修例沒不當 認推動工作差

梁認為，修例草案本身沒不當之處，但認同推動工作做得不好，又稱現屆政府上任至今的成果不能抹殺；又呼籲大家予政府空間，制定策略回應社會訴求，相信政府已聽到市民意見，並將向市民交代向前行的計劃。

（反修例風暴）