76%人自認「港人」身分 創新高 學者不詫異 料反修例影響

23%自認「中國人」 見新低

港大民研於6月17至20日以電話隨機訪問1015名香港市民。民調要求受訪者從「香港人」、「中國人」、「香港的中國人」及「中國的香港人」四者中，選擇自己認同的身分，相關受訪者佔比依次為53%、11%、12%和23%。

換言之，76%認為自己是廣義的「香港人」（包括「香港人」及「中國的香港人」），23%認為自己是廣義的「中國人」（包括「中國人」及「香港的中國人」），兩者分別是1997年來的新高及新低。

另外，認同感以10分滿分計，「香港人」在6項身分中得分最高，達8.61分，較半年前升0.27分，亦是1997年來新高；其後得分順序為亞洲人、世界公民、中華民族一分子、中國人，最後是中華人民共和國國民，僅得4.82分。

就特區成立周年方面，有27%受訪者因成為中國國民感自豪，比去年減逾11百分點；在18至29歲受訪者中沒有因此身分而感自豪的比率達九成。

馬傑偉：中港政治差距拉大 更想捍衛

中文大學新聞與傳播學院退休教授馬傑偉表示，對調查結果不感詫異，並認為反修例運動對此有重要影響。他說，近年本土派所提的「香港人」牽涉民族、族裔元素，較受年輕人接受；而近日在街頭上的「香港人加油」等口號，呈現親切的感覺，「令人覺得香港是我家，要保護它」，是一種普及的情感。

馬傑偉續說，身分認同是靠個人對該社群的想像而建立，「認同感是好虛的概念」；但經歷兩次大規模遊行後，「有人貼人、實在的感覺」，想像群眾現於眼前，對「香港人」的身分認同形成衝擊，增加歸屬感。

另外，馬傑偉表示，過去的研究把對中國的認同感分成「文化中國」、「政治中國」等，近年港人意識到香港與中國的政治差距愈來愈大，故會更想捍衛「香港人」身分。

（反修例風暴）