休會動議商16小時 建制棄權0票贊成 廢例討論未啟 海濱地明撥解放軍

泛民倡今加會 梁君彥拒絕

休會動議昨晚以28票棄權、17票反對、0票贊成下遭否決，棄權者包括提動議的張華峰；張華峰日前否認提出休會動議是欲阻止討論有關廢除撥地予解放軍的附屬法例決議案。連續兩日有關休會動議的16小時會議，有50多名議員發言，以建制派為主。

批建制政府「夾戲」 辱審議功能

昨晚動議表決後已屆會議完結時間，民主派提出今日加開會議討論廢例決議案，但被立法會主席梁君彥拒絕。民主派會後批評，未能討論決議案是建制派與政府「夾埋的一場戲」，是侮辱立法會審議功能。

民主派昨發言時集中批評政府拒絕撤回修例和回應民間訴求，有建制派亦不滿政府在修例事件解說工作不足。專業議政梁繼昌批評，政府未有回應反修例示威者5項訴求，政府只說「暫緩」修例是「非常壞的公關」，而修例內容不濟，政府即使如何解說也不會有好結果。

曾任監警會成員的梁繼昌亦促請政府成立獨立調查委員會，調查6．12警民衝突，檢視警隊在處理大型群眾運動的部署和訓練，並探討如何重建警民互信。

評反修例 梁美芬歸咎通識沒教品德

經民聯梁美芬認為，事件問題出於中學通識科沒有教好學生的品德，批評教育局不檢討課程，又形容年輕人仇警程度，不會被一般市民接受。旅遊界姚思榮認為，政府一開始解說工作不足，連修例「懶人包」也無發放，令反對者能「乘虛而入」，他稱反修例示威已影響經濟，若示威持續，將產生漣漪效應，影響各行各業。

政務司長張建宗總結發言時表示，最近數星期發生的事令政府反省，政府會汲取經驗，以最真誠和謙卑的態度接受不同意見，確保施政貼近民情，政府同時會改善施政作風，放下身段、摒棄「精英主義」心態，並抱足夠敏感度，剛柔並濟，審時度勢。

明報記者

（反修例風暴）