盧偉聰：紛爭平靜可復駐警崗

盧偉聰昨指兩醫院並非撤銷警崗，只是「臨時措施」，警員在醫院附近巡邏，有事會回醫院。他說，在醫院24小時站崗的警員若在有敵意的工作環境，「真的無辦法好好做自己的工作」，故實施臨時措施減少摩擦，今與醫管局高層會晤，會轉介警員遭不禮貌對待的個案，冀局方跟進。

警稱被醫護收椅感受辱

謝振中昨在港台《千禧年代》表示，有同事匯報在上述兩院受不禮貌和言語侮辱，如被醫護稱呼為「狗」，看守犯人時被醫護「收番張椅」，「話張椅不是給你們（警務人員）坐，令同事很羞辱」。他相信臨時措施可減不必要摩擦，將對市民的影響減至最小，「『相嗌唔好口』，冀在互相尊重的基礎下合作」。他又稱，至今收到約1000宗警員被網上欺凌、起底，對此強烈譴責。

稱安排「突然」 梁栢賢盼警崗續服務

梁栢賢昨在醫管局大會後表示，臨時安排「突然」，對突然發現警崗不見警察有點「不安」，他能夠理解警方做法，但「接受是另一種程度」。他認為雙方誤會或敵對的情况並不理想，但相信溝通可處理問題，冀警崗服務繼續。

對於警方向醫護索取病人資料，梁栢賢指醫護人員須優先治理病人，警方雖可於偵查和防止罪行方面獲私隱條例豁免，但執法機構須向醫院提供足夠資訊，包括索取病人資料的必須性，否則或涉誤導醫院，有違私隱條例。

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，前線醫護與警員「未至於好摩擦」，但若警方因感被羞辱，不於警崗駐守，他會感到詫異，又認為「收番張椅」不一定有羞辱含意，「地方淺窄問題嚴重過羞不羞辱」。

（反修例風暴）