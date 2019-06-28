圍警總清場記名60人 盧偉聰開腔譴責 防暴警持棍盾驅散 一男涉襲警被捕

逾千示威者在民陣反修例集會後，前晚10時許陸續抵達警總外，佔據軍器廠街，其間高呼「黑警可恥」及「釋放盧偉聰」等口號，大部分人戴上口罩。灣仔警署報案室隨後暫停服務，警總職員入口關上閘口。這是繼上周五後，再有示威者圍堵警總。

6‧12帶隊總警司現身

示威者先後以鐵馬、雨傘等雜物堵塞警總正門、側門、後門等多個出入口，並以雪糕筒堵塞往警總方向的分域碼頭街及告士打道東行線。有人則在警總外牆懸掛寫上「釋放義士」的直幡。示威者再度塗鴉警總外牆，噴上粗口等字句，並塗污警徽及多個閉路電視。

凌晨3時許，只剩約百名示威者留守，警方3時半正式清場，約20名防暴警持警棍及警盾，衝至軍器廠街驅散人群，多人沿駱克道往灣仔方向跑離。逾百防暴警在軍器廠街多處佈防，並開始清拆示威者在警總外設置的障礙物。其間本月12日於金鐘衝突事件有份帶隊的英國籍總警司陶輝現身，被多名記者追問當日是否他下令發射催淚彈及開槍時，他均無回應。

疑涉警總外刑毁

警方循多路驅散示威者，築成防線推進，並多度前後包抄，迫使部分示威者後退至分域街及聯發街等多處。最終警方在修頓球場牆外包圍部分示威者，約清晨5時開始逐一向示威者搜身及檢查身分證，若身上無危險品便放行。

警方昨晨約6時45分完成清場，行動中警方共記錄60人身分證資料，疑與警總外刑事毁壞有關。警方以涉嫌襲警拘捕一名男子，據悉為有「佔中輔警」之稱的樹仁大學學生會前會長楊逸朗，昨凌晨於灣仔莊士敦道被警員制服，其後受傷送院治理。

Facebook專頁「抗爭點滴 Stories of Resistance」指楊逸朗昨晚仍留院，暫獲無條件釋放，並引述楊逸朗稱對於無法保護示威者感到抱歉。警方昨晚回覆表示，被捕男子拒保候查，警方保留檢控權利。

盧斥「暴力衝突行動」 籲示威者三思

警務處長盧偉聰昨午嚴厲譴責示威者「採取暴力衝突行動」，包括堵塞警總出入口、於警總四周「大肆破壞」、阻礙警員上班，強調會全面調查及嚴肅跟進。他說警方採取容忍態度是基於公眾利益及同事福祉，但不代表示威者的行為無後果，呼籲他們三思。他說現時有政治紛爭，但呼籲市民「不要將政治仇恨放在警隊」。

明報記者

（反修例風暴）