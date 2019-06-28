商經局今約晤旅遊界 6月酒店入住率跌5%

飲食業界：影響遠小於佔中 貿戰衝擊更大

商經局前日通知旅遊業界，邀請業界今午與局長邱騰華開會，但未透露議程。商務及經濟發展局發言人回應，局長和商經局同事在日常工作中常與業界接觸和會面，了解最新營商環境，務求推出政策和措施適切和到位，今日與旅遊業會面與過往不時與各行各業商會和代表會面一樣，屬恒常工作一部分。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，業界今年初亦曾與局方會面，現由於中美貿易戰陰霾及連串示威，6月酒店入住率及房價均按年跌5%，入住率八成，已敲響警號。香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖稱，上周有幾個遊學及商務團要求延期來港，7月外國散客訂單大減七成，反映外國客對本港局勢持觀望態度。

除了旅遊業，香港各界商會聯席會議秘書長沈運龍稱，來自日本、美國、東南亞的4個主要買家均缺席6月香港珠寶首飾展覽，令場內生意額較預期少一半。批發及零售界立法會議員邵家輝相信，政府將逐步約見各持份者了解。

稻苗學會會長黃傑龍稱，今次示威有局部影響飲食業，集中在灣仔、金鐘及銅鑼灣，且較短暫及於深夜時段，故影響遠較佔領運動時小，反而中美貿易戰令貴價中餐生意額按年有雙位數跌幅。

（反修例風暴）