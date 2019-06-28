林鄭任內首晤4警協會 表揚警隊克制緊守崗位

行政長官辦公室昨發稿稱，林太昨午在禮賓府與警司協會、香港警務督察協會、海外督察協會及香港警察隊員佐級協會的正副主席會面，感謝警隊在修例事件引起的紛爭和衝突中緊守崗位，平衡市民表達意見的自由和社會秩序，並表揚警隊在困難時刻仍保持高度專業和克制。過去幾日林太亦會見教育界、宗教界、高級公務員等人士，並會見外國領事及代表解釋情况。

李家超籲市民「不要發泄在警隊身上」

大批示威者一周內兩度包圍灣仔警察總部，保安局長李家超昨批評部分示威者「公然挑釁、侮辱及攻擊」警方，包括堵塞警總出入口、擲雞蛋，有逾百警員被激光照射。他稱示威者以漆油遮掩閉路電視、撬毁警徽及警總門牌字樣等行動，「超越表達言論自由底線」，不希望再見同類事件。

李家超重申政府已就修例工作的不足致歉，呼籲市民「對政府任何地方不滿意，不要發泄在警隊身上」，冀市民勿將警隊與社會製造對立面。他提到大多數前線警員與參與集會人士一樣是年輕人，只是選擇了認為可服務社會及維護法紀的職業，冀大家尊重。李家超與警務處長盧偉聰昨在警總會見傳媒時，背後壁報板上貼有「迎難而上！」及「Cheer up！」字句及支持警隊的信。

此外，政務司長張建宗強調絕不容忍違法與暴力行為，呼籲理性和平表達意見。他說警方已以極度容忍態度處理，冀市民尊重法律，勿製造問題令他人不便。

（反修例風暴）