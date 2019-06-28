示威者圍律政中心促鄭若驊回應 10時半撤走 鄭11時離開

律政司發聲明稱，所有案件的調查工作由執法機關負責。調查完畢後，執法機關有需要時才會交予律政司獨立決定是否提出檢控，無論任何人就任何事件如何定性，均不影響律政司進行刑事檢控工作。發言人強調，政府已完全停止《逃犯條例》的修訂工作，呼籲示威者要和平理性表達意見，並顧及他人需要。

黃之鋒、周庭、羅冠聰等香港眾志成員昨晨10時到律政中心，黃說是響應網民到此呼籲鄭若驊停止拘捕示威者。他稱，鄭若驊至今不撤回6．12暴動定義，政府亦未答應會成立獨立調查委員會，要求她盡快撤回暴動定義，又相信未來幾日會有更多網民或市民自發行動。

其後陸續有示威者到場，有人充當交通督導指揮車輛行駛，又對受影響司機鞠躬致歉。下午約12時半，部分人嘗試從律政中心中座轉到正門入口，警員突指示威者嘗試衝擊警方防線，引發雙方衝突。警方表示可與示威者協調，但示威者隨即大叫「開路」，又有人問警方為何無理設立防線，阻礙示威活動。警方一度拉黃旗，後稱需要設防線，慢慢向後移，而示威者則緩慢地前進，最終雙方就防線位置妥協。

示威者出入口架水馬 放行患病職員

示威者在多個出入口架設水馬，有患肌肉萎縮的職員希望召的士接走，示威者同意短暫讓路。至下午3時現場有約300名示威者，不少人坐在下亞厘畢道的路面留守；近晚上8時，2017年諾貝爾和平獎得主、「國際廢除核武器運動」創會主席Rebecca Johnson到律政中心現場為示威者打氣，不少人與她拍照。

鄭若驊離開時無回應

參與行動、從事服務業的黃小姐說，鄭若驊是事件關鍵人物之一，盼看見政府回應訴求，「期望不會太多，但政府不可能無動於中」。至晚上約10時半示威者突然撤離，有示威者稱，認為留守人數少，加上等到鄭若驊現身機會渺茫，商討後認為與其消耗體力，不如返立法會示威區從長計議。示威者散去後，大批警員陸續進入律政中心。鄭若驊亦於11時09分離開，多名記者追問為何不與示威者見面、為何這麼晚才下班，她均沒回應。

（反修例風暴）