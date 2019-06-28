網民號召塞爆金紫荊 民署不安排制服團體出席 安全考慮 七一升旗禮縮規模

【明報專訊】反對修訂《逃犯條例》示威活動未了，料最少延續至下周一「七一」，當日是回歸22周年，灣仔金紫荊廣場按慣例有升旗儀式，特首及主要官員都會出席；有網民號召當日「塞爆金紫荊廣場」，務求令升旗儀式無法舉行，又稱會以多國語言為國歌和音。基於社會情况及安全考慮，民政事務總署昨日表示是次慶祝活動將不會安排學生及制服團體出席。
政府消息：涉國家體面 取消不可行 研移師室內
據悉，政府及相關機構正評估當日情况及準備，除了減少升旗儀式的出席團體，移師室內升旗亦是考慮方案之一。接近政府消息人士稱，因保安問題，今年七一已縮細升旗禮規模，但談到取消則涉及國家體面問題，屬不可行，實際安排相信會在未來數日內評估。
網民透過通訊軟件Telegram及連登討論區，組織七一升旗禮示威活動，號召群眾「塞爆金紫荊廣場」，目標是令升旗儀式無法舉行。有網民計劃本月30日晚上9時到金紫荊廣場集合，留守至儀式開始。有人在連登建議，若當日升旗順利，則會以多國語言為國歌和音、唱《試問誰還未發聲》等，並藉此表達民間五大訴求。響應行動的人計劃周末派傳單，呼籲市民參與。
制服團體接通知 毋須出席升旗禮
同時，不同制服團體近日收到政府通知毋須出席升旗禮，網上亦流傳醫療輔助隊及紅十字會內部通告。醫療輔助隊行動及訓練主任（少年團一）麥迪泓向本報確認通告內容屬實，指民政事務總署通知醫療輔助隊少年團「典禮程序安排有更改」，少年團不用到場觀禮，但民政總署並無透露原因。
醫療輔助隊及香港紅十字會等制服團體以書面回覆稱，本月25日收到民政總署有關通知。香港童軍總會、香港少年領袖團、香港海事青年團亦表示收到通知不用參與活動。
區諾軒批捕風捉影怕事
劉國勳稱考慮年輕人安全
立法會民政事務委員會副主席、民主派議員區諾軒形容，政府現時是「捕風捉影」和怕事，反問是否要取消所有活動。他說升旗禮出現抗議不是第一天的事情，認為無論學校和制服團體都有自主權決定是否參加升旗禮，亦能判斷成員是否適合出席，若有人說要抗議，政府便拒絕所有人參加，這是不尊重學校和制服團體的意願。
民建聯議員劉國勳支持政府決定，形容近期的反修例包圍行動影響市民，而網上已有人呼籲在七一當天包圍金紫荊。他相信政府考慮過有關風險，不希望將年輕人置於潛在衝突之中，作為負責任政府，是以年輕人安全為首要考慮。
蔡子強：過去兩周無拆彈 林鄭自食惡果
中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，以往網民動員的效果不大，最終響應的人不多，但近日的反修例示威行動顯示網上動員能力強大，政府難以評估七一有多少人響應包圍行動，令政府「頭痛」。
蔡子強認為，若當日出現盛大包圍場面，將會造成尷尬，他形容這會是特首林鄭月娥「自食惡果、自取其辱」的局面，因為過去兩周政府無「拆彈」，無就社會要求成立獨立調查委員會作回應；當出現大型包圍、遊行後政府才回應，實際效果也會「大打折扣」。
明報記者
（反修例風暴）
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676