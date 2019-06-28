網民號召塞爆金紫荊 民署不安排制服團體出席 安全考慮 七一升旗禮縮規模

政府消息：涉國家體面 取消不可行 研移師室內

據悉，政府及相關機構正評估當日情况及準備，除了減少升旗儀式的出席團體，移師室內升旗亦是考慮方案之一。接近政府消息人士稱，因保安問題，今年七一已縮細升旗禮規模，但談到取消則涉及國家體面問題，屬不可行，實際安排相信會在未來數日內評估。

網民透過通訊軟件Telegram及連登討論區，組織七一升旗禮示威活動，號召群眾「塞爆金紫荊廣場」，目標是令升旗儀式無法舉行。有網民計劃本月30日晚上9時到金紫荊廣場集合，留守至儀式開始。有人在連登建議，若當日升旗順利，則會以多國語言為國歌和音、唱《試問誰還未發聲》等，並藉此表達民間五大訴求。響應行動的人計劃周末派傳單，呼籲市民參與。

制服團體接通知 毋須出席升旗禮

同時，不同制服團體近日收到政府通知毋須出席升旗禮，網上亦流傳醫療輔助隊及紅十字會內部通告。醫療輔助隊行動及訓練主任（少年團一）麥迪泓向本報確認通告內容屬實，指民政事務總署通知醫療輔助隊少年團「典禮程序安排有更改」，少年團不用到場觀禮，但民政總署並無透露原因。

醫療輔助隊及香港紅十字會等制服團體以書面回覆稱，本月25日收到民政總署有關通知。香港童軍總會、香港少年領袖團、香港海事青年團亦表示收到通知不用參與活動。

區諾軒批捕風捉影怕事

劉國勳稱考慮年輕人安全

立法會民政事務委員會副主席、民主派議員區諾軒形容，政府現時是「捕風捉影」和怕事，反問是否要取消所有活動。他說升旗禮出現抗議不是第一天的事情，認為無論學校和制服團體都有自主權決定是否參加升旗禮，亦能判斷成員是否適合出席，若有人說要抗議，政府便拒絕所有人參加，這是不尊重學校和制服團體的意願。

民建聯議員劉國勳支持政府決定，形容近期的反修例包圍行動影響市民，而網上已有人呼籲在七一當天包圍金紫荊。他相信政府考慮過有關風險，不希望將年輕人置於潛在衝突之中，作為負責任政府，是以年輕人安全為首要考慮。

蔡子強：過去兩周無拆彈 林鄭自食惡果

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，以往網民動員的效果不大，最終響應的人不多，但近日的反修例示威行動顯示網上動員能力強大，政府難以評估七一有多少人響應包圍行動，令政府「頭痛」。

蔡子強認為，若當日出現盛大包圍場面，將會造成尷尬，他形容這會是特首林鄭月娥「自食惡果、自取其辱」的局面，因為過去兩周政府無「拆彈」，無就社會要求成立獨立調查委員會作回應；當出現大型包圍、遊行後政府才回應，實際效果也會「大打折扣」。

明報記者

（反修例風暴）

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