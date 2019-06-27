破例撰求情信 李柱銘：曾蔭權獄後變祥和

特首林鄭月娥透過特首辦稱，作為曾蔭權多年下屬和朋友，為其案件上訴得直感高興，祝福他和妻子在主的恩典中生活愉快。全國政協常委、前政務司長唐英年感到「relieved（寬慰）」，形容7年官司為曾蔭權帶來最大打擊，「今次冤獄這兩個字，就雞乸咁大隻字」。

資深大律師李柱銘回覆本報查詢稱，一直有跟進案件，對裁決「唔surprised（驚喜）」，戥好友開心，又稱幫他撰寫求情信是「第一次寫，以後都應該不會寫」，並透露曾蔭權兒子是其「契仔」。李形容曾蔭權入獄後性格變得祥和，心裏沒有憎恨。曾任立法會議員約20年的何俊仁稱「相信他不是一個收受賄賂的人」。

作家陶傑表示，相信很多人為曾蔭權感高興，因他是歷屆「最似人特首」，並透露訟費昂貴，曾家兄弟姊妹有「出錢幫他」。

前中央政策組全職顧問劉細良形容是「遲來的公義」，憶述曾蔭權及其妻均承受巨大壓力，曾太說過「驚他（曾蔭權）一個人在屋企」，意指擔心他一個人會出事。劉細良續稱，今年5月下旬邀約曾蔭權用餐，他亦為修例一事擔心政局。他認為曾蔭權特首任期內沒有出現如此極端情况，不會「權在我手，為所欲為」。