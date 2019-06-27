訴訟「幾耗盡我夫婦積蓄」 上訴得直保留長俸福利

法界料訟費4000萬

曾蔭權在案件兩度審訊及上訴均一直聘用金杜律師事務所，並聘請外援、英國御用大律師萬江儀（Clare Montgomery），連同本地資深大律師鄧樂勤、余承章，以及時任大律師陳政龍（現資深大律師），分別處理兩次高院審訊、上訴庭上訴及終院上訴，料已花去曾蔭權近4000萬元。大律師陸偉雄強調不評論個別案件，但根據一般程序，勝訴方可向法庭申請向敗訴方索回訟費，曾蔭權有權申請追討訟費，最終成功與否由法庭決定，而控方的立場亦是法庭考慮的關鍵因素。但若被告人曾自招嫌疑，且脫罪原因與技術問題有關，法庭會拒絕批出所有或部分訟費。而是次曾蔭權是技術性脫罪。

另外，隨着曾蔭權上訴得直，其各項勳銜及公務員福利將獲保留。翻查資料，曾蔭權1990年代兩度獲英女王頒授官佐勳章（OBE）及爵級司令勳章（KBE），回歸後於2002年獲頒大紫荊勳章。禮賓府回覆本報查詢稱，若有受勳者被定罪而入獄1年或以上，不論是否獲緩刑，政府會考慮是否須褫奪其勳銜。現曾蔭權上訴得直，意味勳銜會獲保留。

至於曾蔭權每月獲批約8萬元長俸，相信可以繼續獲發。前特首尊享的各項福利，例如前特首辦公室及行政支援、醫療福利、G4人員保護以及政府專車接載等，亦一概隨着曾蔭權上訴得直得以保留。