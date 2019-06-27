湯家驊：非無罪釋放 清白否見仁見智

5月上訴 御狀表示不希望重審

事實上，案件今年5月在終院上訴時，當時法官已向代表曾蔭權的御用大狀萬江儀（Clare Montgomery）查問，可否將案發還重審，當時萬江儀在庭上即時回應，案件持續數年，已嚴重影響曾蔭權及其家人生活，若終院最後判他上訴得直，曾蔭權一方亦不希望重審。

終院法官在判辭提到，曾蔭權身為前特首，位高權重，出於公眾利益，對他的指控必須作出明確解決。不過在缺乏貪污控罪下，控方在公職人員行為失當控罪的指控變得效果不明顯，其之前接納的證據可能出現不同之處。不過曾蔭權已服完刑期，已遭受上訴庭認為的「公正懲罰」，出於公義原則，故不作重審命令。

湯家驊在其facebook專頁表示，終院判決並非表示曾蔭權獲無罪釋放，他上訴得直只因原審法官引導陪審團出錯，加上曾蔭權已服完刑期，不適合重審，才直接撤銷其控罪。因此，他認為判決是否如一般人說還曾蔭權「清白」，案件是否「冤獄」，可謂見仁見智，值得商榷。他接受本報訪問時稱，「若果原審法官沒有犯錯，曾蔭權是有機會就第二控罪（公職人員行為失當）入罪。」