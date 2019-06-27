防賄例倡管特首7年未落實 行政署：憲制問題須研究

公務員事務局前局長王永平說，看不到將相關條文擴大至涵蓋特首有何憲制問題，「如果留下漏洞，難保將來又會出現有特首自己批自己收受利益的醜聞」；認為所謂的憲制問題，是中央不願設立獨立委員會審批特首能否接受利益，否則有損特首向中央負責的憲制精神。他建議不設立獨立委員會，直接修例將特首涵蓋在相關條文內，並參考公務員的規管，在法例內列出特首可接受利益的情况，「例如在喜慶場合可以收取不超過特定限額的禮物，或公務外訪時可接受對方提供機票等」。

劉兆佳：是政治問題非憲制問題

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，未能推動修例不是憲制問題，而是政治問題，「香港政治情况複雜，修例或提供機會給反對派攻擊特首，打擊其管治威信，中央不會支持」。他又說，中央對特首有監管，立法會亦有權對特首提出彈劾，特首的不當行為亦可用「公職人員行為失當罪」追究，「如果干犯嚴重的貪污罪行，特首下台後都會被人告」。

曾蔭權2012年2月捲入接受款待風波後，隨即成立「防止及處理潛在利益衝突獨立檢討委員會」，由終審法院前首席法官李國能任主席，檢討包括特首在內的高官利益衝突規管。委員會同年5月發表報告，提出多項建議，包括將《防止賄賂條例》第3及第8條，擴大至適用於特首，以及設立獨立委員會審批特首能否接受利益。報告發表時為候任特首的梁振英，稱上任後會盡快落實建議，但至他卸任都沒有修例。

現屆特首林鄭月娥參選時，亦在競選政綱中承諾會盡快修例；不過，政府今年1月回覆立法會質詢時，改稱政府正就修例進行研究。