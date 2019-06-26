陳太：林鄭下台無補於事 鄭若驊應請辭

陳太昨於商台節目表示，林太日後若能擔當港人與北京之間的良好橋樑，好好落實一國兩制，相信仍會獲不少市民原諒。她形容林太在修例爭議中顯得剛愎自用，希望對方停止形容市民是不理解修例或被誤導，又認為林太在決定是否撤回修例時，毋須顧慮建制派和其支持者感受，因建制派也要為當初力撐修例負責。

被問撤回 梁美芬：不介意政府多行一步

經民聯副主席梁美芬昨在港台節目稱，政府必須認真考慮官員問責，不能當這重大事件從沒發生；至於應否有官員下台，她稱應交由特首和政府處理。對於政府應否全面「撤回」修例，梁美芬表示不介意政府再多行一步平息事件，但要給予經民聯時間，向力挺政府修例的地區團體解釋。

全國政協常委唐英年昨出席活動後表示，不希望林鄭月娥辭職，相信對方已痛定思痛，思考修補社會撕裂的方法。對於應否撤回修例，唐英年認為不應斟酌字眼問題，形容條例已「壽終正寢」，不可能重啓。

李飛：不理解用暴力反對政府

在北京，全國人大憲法和法律委員會主任李飛昨出席人大常委會會議時，回應傳媒追訪，形容香港是法治地方，可以和平集會遊行表達訴求，但不可理解為何反對政府時要使用暴力，形容「不管怎樣擔心也不能違法」，傷害警察。

（反修例風暴）