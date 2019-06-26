英外相：人權關注獲回應前 停批裝備輸港

促港府就衝突展獨立調查

侯俊偉正競逐當地保守黨黨魁，若勝選將出任下任英國首相。他昨日在下議院回應工黨議員質詢時透露，自己在6月12日、即香港反修例運動發生警民大衝突當日，向特首林鄭月娥表達對修例事件關注。

侯俊偉表示，英國政府非常關注逃犯條例修訂，形容香港享有的基本自由，是香港賴以成功的因素，任何與之違背的事不應發生。他表示，英國政府不單有道德責任為港人發聲，英國亦與中國簽訂具國際法律約束力的《中英聯合聲明》，英國會遵守聲明，亦期望中國遵守。他形容，香港發生的事情，是中國未來走向的試金石（litmus test）。

本報昨向香港警方查詢，警方現時從英國購入什麼和多少群眾管理裝備；若英國禁止出口有關裝備，警方有何應對方案；以及認為港府應否就近期衝突場面開展獨立調查。警方回覆未有正面回應，稱會根據行動需要尋找及選購有關裝備，就裝備的採購會按政府既定程序處理。

（反修例風暴）