林鄭網上逾30花名 系統懂辨認

「無字庫文本分析系統」是梁元邦的公司ASI Analytics & Media的核心技術。梁表示，2016年曾以文本分析系統分析立法會選舉，發現該系統對中文文本並沒足夠敏感度，決定自建人工智能系統認中文字，為現時「無字庫文本分析系統」的雛形，稱為「MIMI」。

上「兩登」學常用語 變學粗口

團隊最初讓「MIMI」從本地兩大討論區連登及高登學認日常用語，卻發現一大問題，「一放它（MIMI）入去就學到粗口，其中一個為高登粗口filter（過濾）『向左走向右走』」，故把它拉出來並重建另一系統。

新的「無字庫文本分析系統」名為「工廠妹系統」，有別於Google蜘蛛式爬取數據，其系統如工廠，派出一隊工人撈取數據。系統已由最初3分鐘進化至現時約100秒，就可從過千個本地新聞網站、媒體專頁等抓取數據，以新聞學中文，每日可學習300至500個生字，令字庫與時並進，成功率由早期的逾80%升至逾95%。

梁說，最初系統辨認人名如「曾俊華」，亦同時認到「俊華的」，因不少文章會寫「曾俊華的」，因有深度學習機制，現不會再現這情况，已可認到名詞、動詞、人名、量詞等。

系統亦懂得歸類，如林鄭月娥在網上有逾30個花名，如「777」、「好打得」、「女版689」等，系統可辨識以其「花名」作稱號的內容，實質提及林鄭，以分析輿情。

（反修例風暴）