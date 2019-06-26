6‧16遊行人數飈 大數據系統早猜出 稱政府漠視輿情 開發者：分析助解公關災難

明報記者 林穎茵

4月尋迹象：親子討論區談修例

「我們的系統早於4月已發現一個『大鑊』指標，就是連親子討論區『Baby Kingdom』都對修例有反應！」開發ASI大數據系統的梁元邦說，據他多年觀察，親子討論區一直對所有政治議題的反應都是零，但今次竟然有討論，反映事件波及的廣泛程度，他當時亦曾撰文分析有關現象。

梁元邦亦說，其大數據系統亦發現，大部分有關修例的議題，討論量上升後會一直持續「發酵」，不止是討論區，情况同時出現於多個媒體，反映事件有很多人關注及其嚴重程度。

6‧9預測太高怕錯 只採中間估算

至於預測遊行人數，梁元邦說，最早曾於2017年用系統預測當年六四晚會及七一大遊行的人數，透過比對歷年關鍵字搜尋量，經計算及調整後做到，可根據主辦單位或警方的數字預測，會有最低、中間、最高估算，兩次反修例遊行推測按民陣數字推算。梁元邦笑說，過去一般會以最高估算作預測，但6月9日及6月16日兩次反修例遊行前夕，向李鴻彥提供數據時則比較保守，採取中間估算，「因為驚」。他說，預測6月9日遊行的中間估算已破民陣紀錄，怕會高估；而公布6月16日遊行的時間太短，怕數據不足，會有誤差，誰知最後民陣公布的人數確較貼近最高估算。

6．15林鄭記者會後 「遊行」搜尋量升

特首林鄭月娥於6月15日的記者會上沒道歉，只表示已暫緩修例。記者會後，據ASI大數據系統，關鍵字「遊行」的搜尋量不跌反升，而當晚有示威者墮樓，其後相關搜尋量急升。ASI大數據首席分析師李鴻彥認為，從數據可看到，6月16日的遊行其實是林太一手「煽動人民上街」。

港鐵4線故障日仍推填海 指政府低敏感

梁元邦及李鴻彥均認為，政府未有善用大數據掌握輿情協助施政，只按自己的「Agenda（待辦事項）自說自話」，情况亦非首次出現。他們舉例，去年10月16日港鐵4線故障，社會討論如火如荼，而特首仍在當日行政會議前見傳媒時，力推具爭議的「明日大嶼」，顯示政府靈敏度低。李認為，若能善用大數據分析掌握輿情，「暫緩」在當時提出敏感議題，就可降低出現「火燒連環船」的可能。

（反修例風暴）