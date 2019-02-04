眾籌登報喚G20關注 9小時670萬

原定籌300萬 超額逾倍完成

連登討論區近日出現帖文，提出到不同國家的報紙登廣告。昨早6時，有人稱已聯絡《金融時報》，確認明日（27日）可預留美國版及亞洲版的版位，預計價錢約13.3萬港元，請網民衆籌，目標300萬港元，截至昨午3時多的9小時內共籌得670萬元，當中最高額一筆為3萬元。

Telegram的「628文宣組」昨出現「頭版編輯秘書處」。據「秘書處」整合的資料，由於眾籌金額大，需尋求法律及會計意見，昨午約3時暫停籌款，重開時間未定。衆籌平台「Go Get Funding」將收取約54.8萬元手續費。「秘書處」又稱，扣除手續費後，全數捐款將用作登廣告，餘款撥捐「反送中受傷被捕者人道支援基金」。

確認金融時報紐時會登

昨晚約10時，「秘書處」稱已確認明天會在《金融時報》頭版右下角登廣告；後天於《紐約時報》登全版廣告；同時亦確認會在日本《讀賣新聞》及《朝日新聞》刊登，但因日本廣告審批問題，經討論決定以香港衆志名義刊登。此外，「秘書處」亦整合了多國報章的聯絡情况，包括德國、法國、澳洲、加拿大、韓國及比利時等，以及計劃在YouTube登廣告。

除了衆籌，有人開始在Telegram自發到18區「落區」派傳單或播放警察清場影片。

另外，荃灣港安醫院拒收6．12衝突傷者，並應警方要求通報。工黨社區幹事趙恩來、荃灣區議會議員譚凱邦等人昨到該院門外抗議，要求與管理層討論病人私隱問題，並促對方公開道歉，倘院方拒道歉，他們會積極考慮發動區內居民抵制、反對該院未來擴建計劃等。荃灣港安昨沒回覆。

（反修例風暴）