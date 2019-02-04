助理處長：500宗警及家屬起底 設舉報熱線或刑事查

警方稱，雙方代表於上述會面中坦率交流，盧偉聰表示了解事件對警員士氣的影響。警隊facebook昨晚發放林曉彤的短片，她指昨日親自會見醫管局高層，反映有警員被醫護人員粗言辱罵，並就警方取得病人資料一事，探討如何改善現有機制及向雙方前線員工發出更清晰指引。

她又說，有超過500名警務人員及家屬被起底，其中一人更在工作地點被滋擾，警方已設24小時舉報熱線，若涉刑事會調查，並轉介逾120宗個案予私隱專員跟進。

督察協會批圍堵：屈辱利劍刺心坎

警務督察協會前日先後向會員發出兩封信件，譴責示威者上周五圍堵警察總部及灣仔警署，稱導致500多名警務及文職人員被困，至翌日清晨才能離開，形容圍堵行動是對警方「極盡屈辱的利劍」，已經狠狠地刺進每個同事心坎中；協會又建議警方主動公開6．12衝突的片段及照片，令市民了解警方使用武力的法理依據，同時希望警方能阻止針對警察的「起底」及恐嚇，依法追究示威者的違法行為。

另外，工聯會昨午到警察總部向警察致送簽名冊等，慰問警察及支持警察在 6．12衝突中嚴正執法。工聯會會長吳秋北稱，「暴徒」以擲鐵枝、磚塊等方式不斷衝擊警方防線，警方是被動使用適當武力平息「暴動」。至於包圍警總一事，吳說這不單是挑釁警察，更是挑釁法治。被問到是否需要成立獨立委員會調查警方有否使用不當武力，他認為現有機制已可滿足投訴者。

（反修例風暴）