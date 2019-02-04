跨界聯署促設獨立委會 兼查警民暴力 倡退休法官主持 暫14團體逾600人響應

朱敏健：監警制衡投訴課 機制有效

成名：一查自己人一欠公信

另外，監警會前秘書長朱敏健說，在現行制度下，所有涉及警方權力的投訴均先由警方轄下的投訴警察課處理，並由監警會監察和制衡。他指這個制度行之有效，監警會過去的工作都是以證據為本。被問政府應否成立獨立調查委員會，他說尊重不同意見，但仍希望先交由現行機制處理。

發起及支持聯署的團體包括學術自由學者聯盟、進步教師同盟、社會工作者總工會、專業民主起動、法政匯思等。個別發起人包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、基督教協進會主席袁天佑、科大社會科學部副教授成名等；而參與聯署的包括港大法律學院教授陳文敏。截至昨晚9時20分，有14個團體、622人響應聯署。

陳日君袁天佑陳文敏參與

成名指出，投訴警察課是警方「自己人查自己人」，而監警會無獨立調查權，委員偏向建制派，市民信心低。他呼籲政府盡快成立由退休大法官主持的獨立調查委員會，徹查6．12真相，以還警方及示威者公道。聯署團體亦要求，在獨立調查委員會完成調查前，律政司不應提出起訴。

法政匯思召集人李安然說，由退休法官主持獨立調查委員會，可確保公正；獨立調查委員會有三大權力，包括可傳召證人、指示證人解答及提交證據，以及可發手令上門蒐證，故較投訴警察課及監警會機制更適合。

李亦稱，獨立調查委員會聆訊並非用作追究個別人士法律責任，任何證人證供不得被用作日後刑事或民事訴訟指控的證供，對證人有很大保障，聆訊亦可閉門進行，證人包括警察不用擔心被秋後算帳。他補充，司法獨立下，律政司檢控時未必會考慮委員會的調查報告，但報告可令律政司更全面及宏觀地理解6．12發生何事。

保安局前日書面回覆立法會議員稱，投訴警察課已收到有關特別戰術小隊（即「速龍小隊」）特別工作服的投訴，會按既定機制處理，而監警會亦會監察警方處理和調查投訴，確保公平公正。

明報記者

（反修例風暴）