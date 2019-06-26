港大民研：林鄭評分32.8 歷任特首最低

對政府信任淨值 1992年來最低

《逃犯條例》修例爭議未息，港大民研形容，林太民望跌破歷任特首低點，民情指數的下跌速度更屬少見，民研總監鍾庭耀呼籲特首和政府盡快找出方法，化解當前的管治危機。據港大民研資料，上任特首梁振英任內最低評分為37，前任特首曾蔭權為39.3分，首任特首董建華則為36.2分。

港大民研於本月17至20日以電話隨機訪問1015名市民。民調顯示，與上次月初調查比較，林太今次評分大跌10.5分，為32.8分，支持率淨值（支持率減反對率）亦急瀉20個百分點，至負44個百分點。以年齡層區分，18至29歲受訪者有90%反對林太當特首；以教育程度區分，大專或以上學歷受訪者，有75%反對她當特首。

受訪者對特區政府表現的最新滿意率淨值為負53個百分點，與5月下旬比較，下跌25個百分點。受訪者對政府的信任淨值為負32個百分點，較5月下旬跌18個百分點；至於對政治狀况的滿意淨值達負74個百分點，同樣是1992年有關調查開展以來最低。

（反修例風暴）