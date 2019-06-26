元朗區議會主席 抽起促撤修例議程

同屬民建聯 西貢大埔主席均拒議

本報記者向其餘17個區議會正、副主席了解，發現同屬民建聯的西貢和大埔區議會主席吳仕福和黃碧嬌亦不批出有關修例爭議的動議放入議程；南區則批准討論促政府撤回修例，中西區區議會亦將安排特別會議討論相關動議。

沈豪傑昨在會上稱，不批准是認為政治問題應留在其他政治平台，現在最重要修補社會撕裂。有建制派元朗區議員稱，沈事前有與其他建制派溝通，稱會一力承擔責任。黃偉賢接受查詢時表示，過去從未試過突然抽起議程，批評沈無按會議常規做事。他質疑，其他建制派的區議會主席亦不想討論修例爭議。

另外，元朗區議會昨討論到有指教育局要求校方呈交參與有關修例的罷課及集會師生名單，教育局常任秘書長楊何蓓茵在席間澄清無此事，相關信函只是了解學校需否支援。

本報記者查詢其餘17區有關修例動議的情况，泛民大埔區議員劉勇威提出在下周四的大會動議，要求政府撤回修例、譴責警方在6．12衝突使用過分武力等五大訴求，但主席黃碧嬌不批准。劉批評黃的決定離譜，秘書處引述黃稱警方和特首都已出來交代。本報記者向黃碧嬌查詢原因，她稱會在區議會大會上交代。

西貢區議會方面，方國珊稱已入動議，要求政府收回修例，和成立獨立檢討委員會檢討警方用過分武力，但主席吳仕福不批准在下周二大會討論，秘書處引述是因6個月內曾討論相關議題，特首已交代；吳仕福昨稱不回應。方國珊斥吳無資格取消民意代表的動議。

中西區南區准相關討論

朱慶虹：符合議規 點解要抽起

中西區和南區區議會將有相關討論。中西區議會副主席、民建聯陳學鋒表示，衝突事件在該區發生，應有場合公開、理性辯論事實，主席正諮詢召開特別會議的時間。南區區議會主席朱慶虹稱，促政府撤回修例的動議符合會議常規，反問「點解要抽起」。深水埗區議會的房屋事務委員會明日會議，將討論「『送中』條例事件及後續發展 」，該區區議會主席張永森表示，若有議員在7月19日的大會提出相關動議，他「未必唔批，3月都批過」。

屯門、葵青、油尖旺的區議會主席都稱收到相關動議，但未決定是否批准；灣仔區議員楊雪盈提出動議譴責香港警察濫用武力傷害和平集會市民，但無人和議。

（反修例風暴）