填海橫洲公私營合作齊延後 黃偉綸：社會繃緊 要鬆一鬆 建制泛民：政府已停擺

黃偉綸否認政府癱瘓

蔡子強：為避刺激市民七一上街

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，政府短期內會處於癱瘓狀態，相信政府為了避免刺激更多市民七一上街遊行，而將有爭議的政策押後。他認為雖然立法會休會在即，但年輕人在暑假有較多時間，政府若不在七一前回應社會訴求，如成立獨立委員會調查警民衝突等，抗爭或會再蔓延，政府若長期癱瘓，或觸發中央考慮換特首。

政府原定今年中公布公私營合作發展農地、即土地共享先導計劃詳情，黃偉綸昨表示，估計需更多時間才能推出計劃，他說現時社會氣氛繃緊，需要「鬆一鬆」，待社會氣氛緩和，再推展其他議題會較好。他不認同政府處於「癱瘓」狀態，因近日立法會會議、社會其他活動已可繼續進行。

陳健波：今立法年度不討論明日大嶼

多個原本要向立法會申請撥款的爭議項目亦押後，原本排在財委會第2項議程的橫洲公營房屋發展計劃相關撥款，昨已押後至排第6。立法會財委會主席陳健波昨表示，政府確認會將涉及「明日大嶼」的中部水域人工島相關研究撥款，排至最後一項議程；他表明即使今個立法年度審議完其他所有議程，亦不會開始討論明日大嶼相關撥款。

避衝擊 選管會區選諮詢會停辦

修例引發的示威持續，政府總部過去兩周有4日暫停開放，示威亦蔓延至灣仔、金鐘一帶政府建築物。選管會昨日原本就區議會選舉活動建議指引舉行公眾諮詢會，但有網民提出，選管會將於區選引入「確認書」，認為會令選舉主任可隨意取消參選人資格（DQ），呼籲其他網民「記得積極去發表意見」。選管會昨午發新聞稿，稱經風險評估後，基於公眾安全和保安考慮，決定取消公眾諮詢會，巿民可改為提供書面意見。

葉劉促調整宣傳手法 倡設發言人

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀認同，政府短期內會處於癱瘓狀態，有爭議的政策都難以推動。她說，近日甚少官員公開露面，相信是避免刺激市民情緒，而行會取消會議是因為近期沒有重要議程，加上立法會休會在即，即使有議程獲行會通過，亦未能交到立法會討論。葉太認為，政府應在數周內重整旗鼓，例如可調整宣傳手法，「美國白宮、中國外交部等都有發言人，只有香港沒有，每次有事都只出新聞稿，現在這個年代，沒有人出來解釋、不使用社交媒體是不可行的」。

民主派會議召集人毛孟靜形容，近日政府已成為「驚弓之鳥」，但認為政府押後有爭議的政策只是「扮釋出善意」，日後仍會再推動。她說，張建宗透過辦公室回覆稱，7月初可與民主派會面，希望民主派就財委會議程排優先次序，她認為部分無爭議的撥款，如更換大帽山的風暴探測天氣雷達等，可以排在前面。

民主黨尹兆堅認為，現時政府已停擺，若爭議繼續發酵，政府將變成「政治植物人」，他促請政府盡快回應社會訴求，否則將影響民生。

明報記者

（反修例風暴）