伊院護士涉「篤灰」 跨聯網三人組查投訴

伊院發言人稱，為釋除公眾疑慮，院方邀請威爾斯親王醫院副醫院行政總監（運作）暨急症科顧問醫生張乃光、九龍東醫院聯網護理總經理鄧少強，以及伊院管治委員會成員葉兆光處理投訴，完成後將向醫院提交報告。

醫局製「懶人包」助前線應對

另外，瑪麗醫院副醫院行政總監、急症科部門主管徐錫漢昨表示，該院接收約50名6．12衝突的傷者，當日急症室有較多警員，至今沒收到警方正式要求提供病人資料。他說，該院在本月12日後更留意保障病人私隱，強調醫護接獲病人資料查詢時會秉持專業判斷，包括不回答不適當問題及不相關者的提問。

至於醫護何時可向警員提供病人資料，徐錫漢指涉及較複雜的法律問題，若前線醫護不肯定或未能判斷，可尋求上司協助，也可尋求醫管局總部的法律意見。他又透露，醫管局總部正製作保障病人私隱和協助警務人員問題的「懶人包」，協助前線了解主要應對原則。

荃灣港安發指引：治療為先

此外，荃灣港安醫院早前向警方通報懷疑槍傷個案，傷者抵仁濟醫院後被捕。荃灣港安發言人昨表示，將向員工發指引，不論任何人求診，務必以治療病人為首要任務，必須保障病人私隱；若執法人員要求通報，必須提出書面要求。院方昨晨召開特別會議，探討病人私隱守則，並與前線醫護人員溝通，確保守則清晰及能夠切實執行。

（反修例風暴）